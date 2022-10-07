Безопасность мостов в Самаре и области усилят за 60 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона опубликовало три лота на сайте госзакупок, связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Самаре и области.

Начальная цена каждого лота составляет 19,99 млн рублей.

В перечень объектов транспортной инфраструктуры в Самаре, на которых предполагается усилить безопасность, вошли: путепровод "Угольный" на Красноглинском шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), мост через реку Сок на на 0+270 км на а/д Волжский — Курумоч — "Урал", путепровод тоннельного типа на км 12+530 и на км 8+450 Московского шоссе в Самаре, а также мост через реку Сок на км 0+250 (правый) на трассе Волжский-Курумоч — "Урал".

Кроме того, транспортную безопасность за 19,9 млн рублей планируется повысить на мостовом переходе "Кировский" через реку Самара на нескольких участках (путепровод на км7+320, км 8+016, км 10+368, км 0+387) и на путепроводах Красноярского района — за ту же сумму. В частности, на трассе Волжский — Курумоч — "Урал" (на км 3+720, путепровод через ж/д км 3+543, тоннель под ж/д км 3+643, а также путепровод через ж/д на 8 км автомобильной дороги Волжский — аэропорт "Курумоч").

В описании объектов закупки отмечается, что цель оказываемых услуг — "обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства".

Так, подрядчики должны будут обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование поста управления, защищать объект от актов незаконного вмешательства, обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, проводить досмотры, наблюдения и собеседования, проводить задержание нарушителей и т. п.

Итоги торгов будут подведены после 31 октября. Победители аукциона должен исполнить свои обязательства в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.