Безопасность мостов в Самаре и области усилят за 60 млн рублей

Министерство транспорта и автомобильных дорог региона опубликовало три лота на сайте госзакупок, связанных с обеспечением транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры в Самаре и области.
Начальная цена каждого лота составляет 19,99 млн рублей.
В перечень объектов транспортной инфраструктуры в Самаре, на которых предполагается усилить безопасность, вошли: путепровод "Угольный" на Красноглинском шоссе (от моста через р. Сок до Волжского шоссе), мост через реку Сок на на 0+270 км на а/д Волжский — Курумоч — "Урал", путепровод тоннельного типа на км 12+530 и на км 8+450 Московского шоссе в Самаре, а также мост через реку Сок на км 0+250 (правый) на трассе Волжский-Курумоч — "Урал".
Кроме того, транспортную безопасность за 19,9 млн рублей планируется повысить на мостовом переходе "Кировский" через реку Самара на нескольких участках (путепровод на км7+320, км 8+016, км 10+368, км 0+387) и на путепроводах Красноярского района — за ту же сумму. В частности, на трассе Волжский — Курумоч — "Урал" (на км 3+720, путепровод через ж/д км 3+543, тоннель под ж/д км 3+643, а также путепровод через ж/д на 8 км автомобильной дороги Волжский — аэропорт "Курумоч").
В описании объектов закупки отмечается, что цель оказываемых услуг — "обеспечение устойчивого и безопасного функционирования транспортного комплекса, защита интересов личности, общества и государства в сфере транспортного комплекса от актов незаконного вмешательства".
Так, подрядчики должны будут обеспечить круглосуточное непрерывное функционирование поста управления, защищать объект от актов незаконного вмешательства, обеспечивать пропускной и внутриобъектовый режим, проводить досмотры, наблюдения и собеседования, проводить задержание нарушителей и т. п.
Итоги торгов будут подведены после 31 октября. Победители аукциона должен исполнить свои обязательства в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.