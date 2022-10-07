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Здравоохранение Общество

В августе-2022 в регионе снизилось число переболевших ОРВИ

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На 12% снизилось число переболевших ОРВИ в Самарской области в августе 2022 г.: 42688 жителей против 48308 в августе 2021 года. Данные о заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями представили в Роспотребнадзоре.

Кроме того, как и год назад, в регионе не зафиксировано ни одного случая краснухи, коклюша и эпидемического паротита. Меньше самарцев стали болеть туберкулезом (85 против 92), педикулезом (13 против 17), а вот количество тех, у кого обнаружились венерические болезни, выросло. На август-2022 г. (по сравнению с августом-2021) зафиксировано вдвое больше случаев заболевания сифилисом (46 против 23), гонококковой инфекцией (38 против 20) и ВИЧ (214 против 186).

Также в 1,8 раза увеличилось число случаев заражения острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями: переболело 917 человек. Это почти на 400 жителей больше, чем в августе-2021.

Нынешний август стал для самарцев неблагоприятным и с точки зрения заболеваемости бактериальной дизентерией - четыре случая против одного в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, с нуля до четырех в последний месяц лета выросло число острых гепатитов (три случая - гепатит А, один - острый гепатит С).

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