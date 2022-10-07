В августе-2022 в регионе снизилось число переболевших ОРВИ

На 12% снизилось число переболевших ОРВИ в Самарской области в августе 2022 г.: 42688 жителей против 48308 в августе 2021 года. Данные о заболеваемости населения отдельными инфекционными заболеваниями представили в Роспотребнадзоре.
Кроме того, как и год назад, в регионе не зафиксировано ни одного случая краснухи, коклюша и эпидемического паротита. Меньше самарцев стали болеть туберкулезом (85 против 92), педикулезом (13 против 17), а вот количество тех, у кого обнаружились венерические болезни, выросло. На август-2022 г. (по сравнению с августом-2021) зафиксировано вдвое больше случаев заболевания сифилисом (46 против 23), гонококковой инфекцией (38 против 20) и ВИЧ (214 против 186).
Также в 1,8 раза увеличилось число случаев заражения острыми кишечными инфекциями, вызванными неустановленными инфекционными возбудителями: переболело 917 человек. Это почти на 400 жителей больше, чем в августе-2021.
Нынешний август стал для самарцев неблагоприятным и с точки зрения заболеваемости бактериальной дизентерией - четыре случая против одного в аналогичном периоде прошлого года. Кроме того, с нуля до четырех в последний месяц лета выросло число острых гепатитов (три случая - гепатит А, один - острый гепатит С).
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.