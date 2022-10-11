Самарские военнослужащие выразили благодарность Дмитрию Азарову за решение проблемы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров 7 октября побывал в одной из воинских частей, где проходят боевое слаживание мобилизованные жители региона. В ходе проверки выяснилось, что некоторые условия их проживания не соответствуют нормативам.

В частности, дело касалось подачи в казармы отопления и горячей воды из-за бездействия управляющей компании и ее руководства.

Об этом в социальных сетях написал депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин, который также получил повестку из военкомата и является мобилизованным. Сегодня он служит в Рощинском заместителем комбата по военно-политической работе.

"Чего только не пришлось выслушать от бизнес-персон из сферы ЖКХ, доказывая им, что солдат после дня интенсивной боевой учебы в поле должен иметь возможность умываться, стирать одежду, мыться под душем с горячей, а не холодной водой!!! Что должны нормально работать комнаты для сушки обуви, одежды и греть батареи. Иначе люди начнут болеть, и некого будет учить", - написал депутат Самарской губернской думы Дмитрий Холин на своей странице в социальной сети.

Он подчеркнул, что "особенно цинично звучали нравоучения от лиц, которые сами не сильно стремятся надеть форму, встать в строй и жить в одной казарме!"

Благодаря вмешательству губернатора проблема была решена. Дмитрий Холин подтвердил эту информацию и от имени всех бойцов поблагодарил Дмитрия Азарова за поддержку.

"После посещения губернатором области Д.И.Азаровым воинской части, где сейчас располагаются военнослужащие формируемых подразделений, с места сдвинулась проблема качественного обеспечения теплом и горячей водой", - отметил он.