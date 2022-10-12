В Самаре писатели и эксперты "Эксмо-АСТ" раскрыли молодежи секреты современной литературы

Какие жанры литературы наиболее популярны, как рождаются книги и что нужно помнить начинающему автору, чтобы добиться успеха, обсуждали во вторник, 11 октября, на молодежном форуме "Умный маршрут. Современная литература" в Самаре.

Этот форум прошел при партнерстве самарского исторического парка "Россия - Моя история" и стал вторым из пяти в Приволжском федеральном округе в рамках рейса, организованного Российским обществом "Знание" совместно с "Эксмо-АСТ". Авторы и сотрудники крупнейшей отечественной издательской группы до этого побывали в Оренбурге, а теперь отправятся делиться опытом и давать полезные рекомендации в Казань, Ижевск и Пермь.

Лекторы "Эксмо-АСТ" впервые участвуют в федеральном просветительском проекте "Умный маршрут" Российского общества "Знание" и освещают темы, связанные с современной литературой. Самарской молодежи представилась уникальная возможность встретиться с успешными, востребованными писателями и опытными специалистами книжной индустрии.

Форум проходил в историческом парке "Россия - Моя история". Участников поприветствовала заместитель министра образования и науки Самарской области Ольга Лысикова, пожелала ребятам важных открытий и подчеркнула, что современная литература очень нужна людям, поскольку интернет-ресурсов недостаточно для полноценного обучения и развития, ведь информация в Сети не всегда достоверна.

"По-настоящему можно доверять только качественной литературе, - подчеркнула Ольга Лысикова. - Потому что в книгах люди с богатым жизненным и профессиональным опытом делятся собственными знаниями, они их прочувствовали, прожили. Именно эти знания необходимы, чтобы каждый молодой человек мог определиться в своей жизни и понимать, что происходит в мире".

Руководитель управления отраслевых технологий министерства культуры Самарской области Юлия Пицик отметила, что совместный проект "Умный маршрут" Российского общества "Знание" и "Эксмо-АСТ" - большое событие для региона.

"Этот форум дает читающей и творческой молодежи возможность обсудить развитие современной литературы, узнать новых людей, почувствовать и понять, как развивается сегодняшняя жизнь. И наша аудитория подготовлена к такому разговору, потому что в Самарской области плодотворно реализуются яркие и интересные проекты, такие как Международный конкурс короткого рассказа "Сестра таланта", Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко и многие другие, где молодые люди могут показать свое творчество", — сказала Юлия Пицик.

На вводной дискуссии эксперты "Эксмо-АСТ" обсудили с молодыми людьми, как литература влияет на формирование культуры современного человека и какую роль занимает в креативном пространстве.

Затем говорили о силе хорошей книги.

Своими взглядами поделились известные литераторы - писатель и сценарист, член Московской организации Союза писателей России, автор 50 книг Елена Усачева, поэт, эссеист, прозаик, автор 15 книг Дмитрий Воденников и ведущий бренд-менеджер департамента художественной литературы издательства "АСТ" Алексей Ионов. Наставники раскрыли секреты хорошей книги, порассуждали о том, как книга помогает человеку раскрыть свой творческий потенциал и как замотивировать людей читать. Популярные авторы также рассказали о своих любимых книгах и ответили на вопрос, действительно ли проза и поэзия формируют мировоззрение читателя. Авторы также подарили свои книги за лучший вопрос.

Еще одна дискуссия была посвящена соперничеству электронных и печатных книг. Участники узнали, какой путь проходит книга от идеи до презентации, и получили практические советы по писательскому мастерству на примере программ "Эксмо Digital", Писательской Академии ЭКСМО (EWA) и других инициатив. Кроме того, эксперты рассказали, как издательства пополняют авторский портфель, обозначили тренды в художественной литературе. Спикерами этой дискуссии выступили писатель, блогер, автор более 80 романов Наталья Андреева, главный продюсер дирекции цифрового развития Эксмо-Digital Наталья Полева и руководитель партнерских программ департамента стратегических коммуникаций издательской группы "Эксмо-АСТ" Ольга Прохорова.

"Современная литература развивается в очень конкурентной среде, так как помимо книг люди читают соцсети, средства массовой информации и много чего еще, - отметила Ольга Прохорова. - Но в то же время есть много разных проектов, которые позволяют книге переродиться. В том числе сериалы, гейминг, киноэкранизации, анимация, театр, выставочные проекты, где книги становятся первоисточником и перерастают в другой креативный жанр. Сейчас активно обсуждается креативная экономика, где мы как литераторы, издатели, как креативная индустрия, являемся бизнесом, важной составляющей. А возможность кросс-индустриальных переходов из литературы в другие жанры создает единое культурное пространство, где каждому созидателю находится место и можно проявить себя на пути профессионального развития, если смотреть шире и видеть эти взаимосвязи, создавать их".

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