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Муниципалитеты Экономическая политика

В Тольятти продают муниципальную промплощадку за 14 млн рублей

ТОЛЬЯТТИ. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным официального портала "ГИС Торги", в Тольятти городская администрация выставила на продажу муниципальный земельный участок на ул. Лизы Чайкиной, 72 площадью 5,3 тыс. кв. м и стоимостью в 3,17 млн руб., а также промышленный комплекс.

В территорию последнего входят четыре нежилых здания на общую сумму 8,2 млн руб. и ствол дымовой кирпичной трубы за 3 млн рублей.

По словам представителей администрации Тольятти, ранее на участке располагался промышленный комплекс Производственного объединения коммунального хозяйства (ПО КХ). Сейчас объект пустует и, судя по фотографиям, является заброшенным.

Начальная цена муниципального имущества - 14,4 млн руб., размер задатка - почти 2,9 млн рублей.

Прием заявок начнется уже утром 13 октября и продлится до 11 ноября. Торги пройдут 18 ноября на электронной площадке "Сбербанк-АСТ" (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").

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Последние комментарии

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Я каждый день гуляю на набережной, мы переехали сюда именно ради этого еще очень давно, чтобы иметь возможность чаще посещать набережную. Теперь начался ремонт, и у меня вопрос к проектировщикам -вижу, как ставят забор по периметру из досок, перекрывают любой спуск, даже единственный для колясок - о чем думают эти люди?! Неужели сложно сначала подумать, как людям проходить и спускаться? Как пройти к другим набережным? Это была единственная дорога? Хоть к единственной деревянной лестнице можно было прибить 4 несчастные доски, чтобы нам, мамам не ломать спину????

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