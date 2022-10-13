В Тольятти продают муниципальную промплощадку за 14 млн рублей

По данным официального портала "ГИС Торги", в Тольятти городская администрация выставила на продажу муниципальный земельный участок на ул. Лизы Чайкиной, 72 площадью 5,3 тыс. кв. м и стоимостью в 3,17 млн руб., а также промышленный комплекс.

В территорию последнего входят четыре нежилых здания на общую сумму 8,2 млн руб. и ствол дымовой кирпичной трубы за 3 млн рублей.

По словам представителей администрации Тольятти, ранее на участке располагался промышленный комплекс Производственного объединения коммунального хозяйства (ПО КХ). Сейчас объект пустует и, судя по фотографиям, является заброшенным.

Начальная цена муниципального имущества - 14,4 млн руб., размер задатка - почти 2,9 млн рублей.

Прием заявок начнется уже утром 13 октября и продлится до 11 ноября. Торги пройдут 18 ноября на электронной площадке "Сбербанк-АСТ" (торговая секция "Приватизация, аренда и продажа прав").