Состоялась стратегическая сессия в рамках организации Всероссийской премии "Больших перемен"

Во вторник, 11 октября, в Самаре в молодежном пространстве StrelkaHall провели стратегическую сессию активистов Российского движения детей и молодежи в рамках организации Всероссийской премии "Больших перемен". Премия запущена в целях популяризации Российского движения детей и молодежи, которое было создано в июле текущего года при поддержке президента РФ Владимира Путина.

Участников поприветствовал заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов: "Вы главные герои сегодняшнего дня — самые активные, энергичные представители разных учебных заведений и организаций, разных уголков Самарской области, кого объединило творчество. Сегодня нам важно обсудить, как представить проекты, которые создавались на разных площадках, на более высоком, федеральном уровне. Сегодня вы даете импульс и федеральному конкурсу соавторов нового молодежного движения. Правительство Самарской области сделает все возможное, чтобы создать условия для реализации вашей творческой энергии, талантов, поддержит ваши стремления реализовать свои проекты".

Премия "Больших перемен" — первый в России проект, в котором главными участниками и судьями являются дети, их родители и педагоги. Номинируются организации, проекты, площадки, цифровые сервисы, ТВ- и радиоканалы, ТВ-шоу и другие медиапроекты, для которых дети их благополучие стоят на первом месте. На втором этапе номинантов будут оценивать летучие команды ― это группы народных экспертов — детей, родителей, педагогов — в 85 регионах России. Сначала они посещают номинированные проекты в своих регионах, оценивают их согласно разработанному методическому руководству, ставят баллы и составляют список топ-1000 проверенных проектов. Затем 200 лучших проектов из всех регионов России будут отобраны путем народного голосования, а в рамках финала Премии эксперты в различных отраслях определят победителей в 10 номинациях в сфере науки, образования, творчества, здравоохранения, туризма, сохранения исторической памяти, телекоммуникаций и других. Победители и проекты, вошедшие в топ-200, будут размещены на рекомендательной платформе премии "Больших перемен" и получат соответствующий знак качества.

Также были представлены проекты от региона на конкурс соавторов Российского движения детей и молодежи. Например, члены местного отделения м. р. Волжский Самарского регионального отделения Российского движения школьников для участия в конкурсе соавторов Российского движения детей и молодежи выбрали номинацию, в рамках которой нужно придумать традиции, которые подойдут Движению, и предложили традицию посвящения в ряды активистов Российского движения детей и молодежи.

"Мы считаем, что основой успешной деятельности выступает командная работа и преемственность поколений. Очень важно учить примером. Именно поэтому предлагаем традицию по посвящению новых активистов выпускниками движения. Два раза в год, осенью и весной, новые участники движения готовят творческие номера — сюрпризы, рассказывая, почему они хотят стать частью движения и что они могут предложить для его развития. На посвящении активисты презентуют свои номера, а выпускники прошлого года дарят им летопись движения, в которую, в будущем, будут вписаны и имена новичков", — отметили они.

Команда из местного отделения г. о. Новокуйбышевск Самарского регионального отделения Российского движения школьников представила свои предложения в номинации "Атрибуты" — ребята предложили дизайн элементов формы участников движения. Представители студенческих педагогических отрядов Самары, Российского движения школьников, "Орлят России" и других молодежных организаций, родители и педагоги обсудили презентации готовых идей, отработали формат оценки проектов.

Стратегическая сессия завершилась работой в группах по направлениям номинаций Всероссийской премии "Больших перемен". Впервые активная молодежь Самарской области: "Большая перемена", Российское движение школьников, "ЮНАРМИЯ", "Российские студенческие отряды, "Российский Союз Молодежи", Ассоциация волонтерских центров -работали вместе с целью развития Российского движения детей и молодежи в Самарской области.