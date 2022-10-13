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Экономика и бизнес

В сентябре-2022 уровень инфляции в Самарской области составил 0,9%

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В сентябре 2022 г. индекс потребительских цен по региону составил 0,17% по сравнению с августом, сообщили в Самарастате.

При этом продовольственные товары незначительно подешевели, в среднем, на 0,32%, непродовольственные незначительно выросли в цене — на 0,02%.

Стоимость услуг за месяц выросла на 1,09%.

По сравнению с декабрем 2021 г.  уровень инфляции составил 11,33%.

Напомним, в сентябре прошлого года по сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции по официальной версии Самарастата составлял 5,9%.

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С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.

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