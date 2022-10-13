В сентябре-2022 уровень инфляции в Самарской области составил 0,9%

В сентябре 2022 г. индекс потребительских цен по региону составил 0,17% по сравнению с августом, сообщили в Самарастате.

При этом продовольственные товары незначительно подешевели, в среднем, на 0,32%, непродовольственные незначительно выросли в цене — на 0,02%.

Стоимость услуг за месяц выросла на 1,09%.

По сравнению с декабрем 2021 г. уровень инфляции составил 11,33%.

Напомним, в сентябре прошлого года по сравнению с декабрем 2020 г. уровень инфляции по официальной версии Самарастата составлял 5,9%.