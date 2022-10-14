Новый резидент ТОР "Чапаевск" создаст 129 рабочих мест

13 октября новым инвестором подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего развития "Чапаевск" между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией городского округа Чапаевск.
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчеркивал, что создание лучших условий для работы бизнеса и реализации крупных инвестпроектов на территории региона — один из приоритетов в работе областного правительства.
Проект нового резидента подразумевает создание производственно-логистического терминала для оказания услуг хранения и складирования битумов, в том числе его приемка, хранение и выгрузка.
"Инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей, будет создано 129 новых рабочих мест, — рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Вместе с одобренным проектом ТОР "Чапаевск" увеличился до 21 резидента, а общий объем инвестиций — до 12,4 млрд. рублей, при этом количество создаваемых рабочих составит 4590 человек".
В июле 2022 г., во многом благодаря инициативе Правительства Самарской области, принято федеральное постановление о продлении на два года срока существования ТОР в моногородах. Таким образом, срок действия льготного режима в ТОР "Чапаевск" продлевается до февраля 2031 года.
"Это позволит компаниям, получившим статус резидента во второй или третий год функционирования ТОР, применять пониженные тарифы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в течение полных 10 лет, что уравнивает их в правах с резидентами, получившими этот статус в первый год существования ТОР", — пояснил Дмитрий Богданов.
Последние комментарии
Дорого яичко!
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны
С меня и моей семьи этот весёлый регоператор пытается получить за свои "услуги" в 6 раз больше, чем фактически мы производим мусора. Продолжаем судиться, деньги они получат только через суд. Если смогут получить за прошедший период, за следующий придется так же получать через суд. Вся эта затея - чистейшей воды узаконенная коррупция и произвол. Офшорная затея для доения народа. Желаем этой "компании" обанкротиться и уступить место реальным людям с небандитскими понятиями и совестью.