Организована новая схема движения транспорта после открытия движения на развязке улиц Ново-Садовая - Советской Армии

После открытия рабочего движения через путепровод в районе улиц Ново-Садовой и Советской Армии движение транспорта, включая общественный, организуется по новой схеме.

Напомним, что раньше намеченного срока в Самаре губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл рабочее движение по основному ходу путепровода, находящегося в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии.

По направлению "из города" общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с ул. Ново-Садовой на дублер перед пересечением с ул. Советской Армии.

Для остального транспорта, чтобы повернуть на ул. Советской Армии, также следует съехать на дублер.

А по направлению "в город" временно, до окончания строительных работ на четной стороне дублера ул. Ново-Садовой, автобусы маршрутов №№ 21 м, 50, 261 проследуют по новому путепроводу. Например, автобусы маршрута № 21 м доедут до ул. Потапова, где будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по дублеру ул. Ново-Садовой, а далее — направо, на ул. Советской Армии (по своему маршруту). Движение автобусов № 61 организовано по существующей временной схеме.

Также обращаем внимание пассажиров на то, что на пересечении улиц Ново-Садовой и Солнечной — перед пешеходным переходом — предусмотрена временная остановка общественного транспорта.

На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии автобусной остановки не будет, при этом ближайшая остановка организуется у гостиницы "Ренессанс".

По окончании строительно-монтажных работ и благоустройства четной стороны дублера улицы Ново-Садовой, а также ул. XXII Партсъезда (на участке между дублерами улицы Ново-Садовой) движение "в город" автобусов №№ 21 м, 50, 261 будет осуществляться по дублерам. А именно автобусы будут следовать сначала по дублеру ул. Ново-Садовой, затем сворачивать под эстакаду, двигаясь мимо ТЦ "Апельсин", и выезжать на второй дублер ул. Ново-Садовой (направление "в город"). После этого через ул. Советской Армии, совершив "левый" поворот, общественный транспорт доедет до остановки "ДК "Современник" (у магазина "Турист") и проследует по своим обычным маршрутам.

На пути следования будет предусмотрена остановка возле дома № 184а по ул. Ново-Садовой (в районе ул. Солнечной), а также в районе ТЦ "Апельсин".

Автобусы маршрута № 35 проследуют по ул. Советской Армии по привычному маршруту в обе стороны.

Остальной транспорт, следующий по направлениям "из города" и "в город", будет двигаться по эстакаде.