Организована новая схема движения транспорта после открытия движения на развязке улиц Ново-Садовая - Советской Армии

После открытия рабочего движения через путепровод в районе улиц Ново-Садовой и Советской Армии движение транспорта, включая общественный, организуется по новой схеме.
Напомним, что раньше намеченного срока в Самаре губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыл рабочее движение по основному ходу путепровода, находящегося в районе пересечения улиц Ново-Садовой и Советской Армии.
По направлению "из города" общественный транспорт следует так же, как и сейчас, съезжая с ул. Ново-Садовой на дублер перед пересечением с ул. Советской Армии.
Для остального транспорта, чтобы повернуть на ул. Советской Армии, также следует съехать на дублер.
А по направлению "в город" временно, до окончания строительных работ на четной стороне дублера ул. Ново-Садовой, автобусы маршрутов №№ 21 м, 50, 261 проследуют по новому путепроводу. Например, автобусы маршрута № 21 м доедут до ул. Потапова, где будут разворачиваться и ехать в обратном направлении по дублеру ул. Ново-Садовой, а далее — направо, на ул. Советской Армии (по своему маршруту). Движение автобусов № 61 организовано по существующей временной схеме.
Также обращаем внимание пассажиров на то, что на пересечении улиц Ново-Садовой и Солнечной — перед пешеходным переходом — предусмотрена временная остановка общественного транспорта.
На пересечении улиц Ново-Садовой и Советской Армии автобусной остановки не будет, при этом ближайшая остановка организуется у гостиницы "Ренессанс".
По окончании строительно-монтажных работ и благоустройства четной стороны дублера улицы Ново-Садовой, а также ул. XXII Партсъезда (на участке между дублерами улицы Ново-Садовой) движение "в город" автобусов №№ 21 м, 50, 261 будет осуществляться по дублерам. А именно автобусы будут следовать сначала по дублеру ул. Ново-Садовой, затем сворачивать под эстакаду, двигаясь мимо ТЦ "Апельсин", и выезжать на второй дублер ул. Ново-Садовой (направление "в город"). После этого через ул. Советской Армии, совершив "левый" поворот, общественный транспорт доедет до остановки "ДК "Современник" (у магазина "Турист") и проследует по своим обычным маршрутам.
На пути следования будет предусмотрена остановка возле дома № 184а по ул. Ново-Садовой (в районе ул. Солнечной), а также в районе ТЦ "Апельсин".
Автобусы маршрута № 35 проследуют по ул. Советской Армии по привычному маршруту в обе стороны.
Остальной транспорт, следующий по направлениям "из города" и "в город", будет двигаться по эстакаде.
Последние комментарии
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
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