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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Оператор билайн разработал антифрод платформу для борьбы с мошенничеством

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ПАО "ВымпелКом" (бренд билайн) разработал систему верификации вызовов (антифрод платформу, АФП), которая предназначена для противодействия распространенному в последнее время виду мошенничества — "подмене номера". Платформа также помогает защищать от нежелательного трафика: звонки-сбросы, спам-трафик, ddos-атаки.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Разработка платформы включает в себя модули антифрода, а также модуль банковского антифрода. Платформа билайна постоянно модернизируется и в настоящее время интегрирована с решениями других операторов связи (основным поставщиком АПФ для большинства операторов связи в России является словенская компания Hexagon Group).

АФП билайна способна обрабатывать порядка 5 тыс. запросов в секунду и 150 млн в сутки. При этом количество блокированных вызовов в сутки составляет около 4,8 млн, а на обработку одного вызова уходит не более 50 мс. В июле 2022 года была запущена интеграция с крупнейшими российскими операторами связи, благодаря чему удалось защитить абонентов билайна от 28,6 млн нежелательных звонков.

Разработанная билайном платформа позволяет обеспечить верификацию вызовов, поступающих из сетей других сотовых операторов РФ, блокировку вызовов по спискам, их маршрутизацию, а также ведение черных списков номеров мошенников. Система оснащена алгоритмом блокировки по количеству вызовов с одного номера, может проверять нахождение абонента в роуминге, обеспечивать мониторинг в активности абонентов в сетях 2/3G и LTE, проверять текущее соединение абонентов, а также контролировать уровень пропускной способности.

"Билайн — один из основных транзитных операторов в России, который в период динамических изменений в отрасли помогает своим партнерам очистить голосовой трафик от подмен номеров и фрода. Система, которую мы используем для этих целей, — наша собственная разработка. Она не зависит от внешних поставщиков и обслуживается нашими специалистами, что в нынешних условиях является огромным преимуществом в сравнении с зарубежными продуктами. Планируем и дальше совершенствовать свою платформу для импортозамещения критически важных решений в отрасли", — отметил вице-президент билайна по работе с данными Игорь Бардинцев.

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