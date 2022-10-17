Самарским предпринимателям расскажут, как управлять денежными потоками в своем бизнесе

По данным Национального агентства финансовых исследований, каждый третий предприниматель обладает низким уровнем финансовой грамотности. 48% сегмента, принимая финансовые решения, руководствуются скорее интуицией, чем принципами планирования. Из-за отсутствия базовых знаний предприниматели не получают объективной оценки финансовой ситуации компании, ориентируются на неверные показатели и в итоге несут большие убытки.

26 октября региональный центр инноваций StartupSamara проведет бесплатный онлайн-семинар "Финансы для предпринимателей. Управление деньгами в бизнесе", который познакомит всех желающих с основами финансового учета. В рамках мероприятия участники под руководством опытного консультанта узнают, как избежать убытков в компании, и смогут получить краткую консультацию по индивидуальным запросам.

Спикер онлайн-семинара — Ирина Толстых, управляющий партнер Агентства систематизации бизнеса BIZ INSIDE, предприниматель, член Торгово-промышленной палаты, сертифицированный консультант по финансовой грамотности взрослого населения и председатель Совета предпринимателей в комитете по предпринимательству при молодежном парламенте в законодательном собрании города Пенза. На встрече она расскажет предпринимателям, как считать активы и пассивы компании, читать финотчеты и оптимизировать расходы, а также оценивать финансовую ситуацию и избегать кассового разрыва. Уже после вебинара участники смогут полноценно внедрить финансово-управленческий учет в своей компании и принимать стратегические решения на основе экономических показателей.

Семинар будет полезен собственникам бизнеса, основателям проектов в области технологического предпринимательства, начинающим предпринимателям, а также тем, кто хотел бы начать лучше разбираться в самостоятельном ведении финансовой отчетности. Для всех присоединившихся к мероприятию онлайн в zoom-конференции предусмотрен подарок — "Карта минного поля" (список ошибок в управлении, которые способны разорить компанию). Кроме этого, спикер поделится важными шаблонами и чек-листами, которые помогут систематизировать полученную информацию: отчет ДДС, отчет ОПиУ, оценка уровня финансового планирования и аудит финансов.

Участие в мероприятии бесплатное, необходима регистрация по ссылке: e.startupsamara.ru/finance.

Семинар организован региональным центром инноваций StartupSamara, по заказу министерства экономического развития и инвестиций Самарской области.