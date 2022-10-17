"Акрону" разрешили купить акции "Электрощита"

АО "Акрон Индустрия" получило разрешение президента РФ на покупку акций "СЭЩ Холдинг".
Куплены будут 22,5 млн акций, ранее принадлежавших Schneider Electric Industries SAS.
Напомним, 12 августа была достигнута принципиальная договоренность о том, что "Акрон" купит "Электрощит" и его самарское обособленное подразделение "Русский трансформатор".
Последние комментарии
хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте
Дорого яичко!
Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?
Ну и слава богу!
для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны