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Экономика и бизнес

"Акрону" разрешили купить акции "Электрощита"

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Акрон Индустрия" получило разрешение президента РФ на покупку акций "СЭЩ Холдинг".

Куплены будут 22,5 млн акций, ранее принадлежавших Schneider Electric Industries SAS.

Напомним, 12 августа была достигнута принципиальная договоренность о том, что "Акрон" купит "Электрощит" и его самарское обособленное подразделение "Русский трансформатор".

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