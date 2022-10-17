"Акрону" разрешили купить акции "Электрощита"

АО "Акрон Индустрия" получило разрешение президента РФ на покупку акций "СЭЩ Холдинг".

Куплены будут 22,5 млн акций, ранее принадлежавших Schneider Electric Industries SAS.

Напомним, 12 августа была достигнута принципиальная договоренность о том, что "Акрон" купит "Электрощит" и его самарское обособленное подразделение "Русский трансформатор".