"КуйбышевАзот" посетила делегация Совета Федерации

"КуйбышевАзот" с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации, в состав которой вошли члены Комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Также к ней присоединились руководители двух министерств Самарской области — сельского хозяйства и продовольствия, промышленности и торговли.

В ходе обзорной экскурсии генеральный директор ПАО "КуйбышевАзот" Александр Герасименко познакомил гостей предприятия с производством и ходом реализации инвестиционных проектов, многие из которых сегодня находятся на завершающей стадии.

В частности, один из таких проектов — строительство новой установки грануляции и выпарки на производстве аммиачной селитры. Благодаря его реализации будут существенно снижены выбросы в атмосферу. В рамках государственной программы "Фабрика проектного финансирования" на предприятии ведутся работы по подготовке к строительству комплекса по производству азотной кислоты и раствора аммиачной селитры. Здесь будут внедрены технологии, соответствующие самым строгим требованиям энергоэффективности, экологической и промышленной безопасности.

Сенаторы познакомились с современным производством карбамида, строительство которого уже практически завершено и ведутся пусконаладочные работы, инвестиции составляют 19 млрд рублей. Гости получили возможность оценить высокий уровень развития промышленной площадки химического предприятия, познакомиться со строящимся производством и современными технологиями, которые внедряются на "КуйбышевАзоте". В 2021 году было начато производство высокоэффективного удобрения сульфат-нитрат аммония, востребованного у российских аграриев. Оно обладает оптимальным соотношением азота и серы, содержит микроэлемнты и отличается улучшенными физико-химическими свойствами, повышенной прочностью гранул, 100% рассыпчатостью. Удобрение полностью соответствует требованиям современных агротехнологий. Такой подход позволяет ПАО "КуйбышевАзот" активно развиваться и пополнять продуктовую линейку эффективными удобрениями для российских сельхозпредприятий.

После экскурсии по территории завода и знакомства с проектами состоялось общение делегации Совета Федерации с руководителями предприятия, в ходе которого обсуждался широкий круг вопросов, касающихся вклада предприятия в развитие агропромышленного комплекса, а также взаимодействия с сельхозпредприятиями, профильными министерствами и ведомствами по обеспечению продовольственной безопасности. На сегодняшний день "КуйбышевАзота" входит в число ведущих производителей азотных удобрений. Агрохимические базы, торговые представительства и дилерские центры "КуйбышевАзот" расположены в крупнейших сельскохозяйственных регионах РФ — Краснодарском и Ставропольских краях, Республиках Мордовия и Татарстан, Ростовской, Самарской, Ульяновской, Саратовской, Волгоградской, Курской областях.