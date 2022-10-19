Техника для обслуживания лыжероллерной трассы "Чайка" обойдется в 17 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который поставит, смонтирует и проведет пуско-наладочные работы техники для обслуживания лыжероллерной трассы для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.
Начальная цена контракта составила 17,55 млн рублей. В документах закупки приведен перечень техники, состоящий из 10 позиций: машина комбинированная уборочная, роторная косилка, мини-погрузчик, гидравлический ямобур и т. п.
Победитель торгов определится в конце октября. Он должен выполнить контракт до 31 декабря текущего года.
Последние комментарии
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для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны