Техника для обслуживания лыжероллерной трассы "Чайка" обойдется в 17 млн рублей

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Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который поставит, смонтирует и проведет пуско-наладочные работы техники для обслуживания лыжероллерной трассы для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.