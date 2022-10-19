16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Техника для обслуживания лыжероллерной трассы "Чайка" обойдется в 17 млн рублей В Жигулевске на торги выставили здание дерматовенерологического отделения ЦГБ Дебиторка "Родника" в 5 млрд руб. вызвала ажиотаж на торгах АвтоВАЗ начал продажи NIVA с кондиционером и подогревом передних сидений В Самарской области начнут переработку льна

Экономика и бизнес

Техника для обслуживания лыжероллерной трассы "Чайка" обойдется в 17 млн рублей

САМАРА. 19 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 17
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика, который поставит, смонтирует и проведет пуско-наладочные работы техники для обслуживания лыжероллерной трассы для УСЦ "Чайка" в Волжском районе.

Начальная цена контракта составила 17,55 млн рублей. В документах закупки приведен перечень техники, состоящий из 10 позиций: машина комбинированная уборочная, роторная косилка, мини-погрузчик, гидравлический ямобур и т. п.

Победитель торгов определится в конце октября. Он должен выполнить контракт до 31 декабря текущего года.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Алексей Воробьев 30 сентября 2022 12:27 Сбер организовал HR-диалог для партнеров в Тольятти

для каждой компании важный этап развития это качественный и правильный набор сотрудников ,поэтому такие мероприятия полезны

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6