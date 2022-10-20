ПСБ предоставил бизнесу возможность бесконтактного приема платежей по СБП

ПСБ один из первых на рынке предоставил предпринимателям возможность принимать платежи за товары и услуги бесконтактно через смартфон. Теперь торговые точки и их покупатели могут проводить платежи через смартфоны, оснащенные функцией NFC, приложив их друг другу.

Такой сервис стал доступен предпринимателям-клиентам ПСБ благодаря технологии SoftPOS, которая делает из обычного смартфона платежный терминал, при установке приложения Tap2go и подключении этой функции.

"ПСБ на базе SoftPOS разработал решение, которое позволяет малому и среднему бизнесу при использовании Системы быстрых платежей передавать покупателю динамический QR-код, обновляемый при каждой транзакции, через встроенный модуль NFC, поэтому у покупателя нет необходимости тратить дополнительное время на сканирование предоставленного продавцом QR-кода. Ему достаточно приложить свой телефон к смартфону продавца и получить платежную ссылку привычным способом по аналогии с оплатой банковскими картами. Такой подход упрощает взаимодействие продавца с покупателем и позволяет вернуться к бесконтактному способу приема платежей", — сказал Никита Хомутов, вице-президент, директор департамента эквайринга ПСБ.

При использовании устройств, работающих на базе Android, после получения платежной ссылки, в зависимости от предустановленных настроек, покупатель может провести оплату в приложении своего банка, либо через приложение СБПэй. Владельцам устройств на базе iOS для оплаты через NFC необходимо открыть приложение СБПэй, выбрать возможность оплаты через NFC и приложить телефон к смартфону продавца.