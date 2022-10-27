В Самарской области проходит второй набор в межвузовский акселератор

В акселераторе участвуют студенты восьми ключевых университетов региона: Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского Политеха, Тольяттинской академии управления и Самарского государственного аграрного университета.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона - важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступает региональный центр инноваций StartupSamara, партнер программы - объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

"Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это образовательные и акселерационные программы, где ребята получают базовые знания и навыки. Для начинающих предпринимателей действуют льготные гранты Гарантийного фонда, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес". Разработчики высокотехнологичной и инновационной продукции могут участвовать в конкурсах Фонда содействия инновациям и получить гранты на реализацию своих проектов. Они также могут стать резидентами технопарка "Жигулевская долина", где инноваторам помогают в привлечении финансирования, участии в выставках, продвижении", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники акселератора будут каждую неделю встречаться с трекерами - бизнес-экспертами, которые помогут правильно ставить цели и достигать их, чтобы обеспечить постоянный рост студенческих проектов.

Кроме того, участников ждут обучающие мероприятия с отработкой полученных знаний на практике, а также тренинги, где под руководством федеральных экспертов студенты разберут все самые важные аспекты начала собственного бизнеса: построение гипотез и анализ рынка, поиск целевой аудитории и выстраивание ценностного предложения, бизнес-моделирование и основы юнит-экономики, конкурентный анализ и продажи.

Мероприятия акселератора завершатся в декабре. Итогом программы станет презентационная сессия, подготовиться к которой участникам также помогут: научат составлять грамотную презентацию и подскажут, как спланировать выступление. На презентационной сессии участники представят свои проекты и достигнутые за время акселератора результаты. Лучшие участники смогут получить гранты на развитие своих проектов.