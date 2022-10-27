16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Александр Кандаев ("Фактум Сервис"): "Санкции подкосили тех, кто был заточен на поставки импортного оборудования и ПО" Под комплексное развитие выставлена на торги территория в Куйбышевском районе Самары "Самарская кабельная компания" приобретет долю Delphi в совместном предприятии Самарская ракета отправила на МКС грузовой корабль Благодаря нацпроекту отремонтировали 33 км трассы Отрадный - Богатое - Борское

Экономика и бизнес

В Самарской области проходит второй набор в межвузовский акселератор

САМАРА. 27 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 45
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В акселераторе участвуют студенты восьми ключевых университетов региона: Самарского университета, Самарского государственного медицинского университета, Поволжского государственного университета телекоммуникаций и информатики, Самарского государственного экономического университета, Поволжского государственного университета сервиса, Самарского Политеха, Тольяттинской академии управления и Самарского государственного аграрного университета.

Формирование условий для развития стартапов, проектов начинающих предпринимателей, реализации идей активной молодежи региона - важная задача в работе областного правительства и губернатора Дмитрия Азарова.

Межвузовский акселератор проходит по инициативе министерства экономического развития и инвестиций Самарской области. Оператором выступает региональный центр инноваций StartupSamara, партнер программы - объединение вузов, корпораций, инвесторов и предпринимателей "Фабрика Единорогов".

"Многие идеи и проекты молодых людей из Самарской области перспективны и имеют все шансы на успех и востребованность. Для этого мы оказываем им комплексную поддержку в самых разных формах. Это образовательные и акселерационные программы, где ребята получают базовые знания и навыки. Для начинающих предпринимателей действуют льготные гранты Гарантийного фонда, имущественная поддержка в виде рабочих мест в коворкинге регионального центра "Мой бизнес". Разработчики высокотехнологичной и инновационной продукции могут участвовать в конкурсах Фонда содействия инновациям и получить гранты на реализацию своих проектов. Они также могут стать резидентами технопарка "Жигулевская долина", где инноваторам помогают в привлечении финансирования, участии в выставках, продвижении", - рассказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

Участники акселератора будут каждую неделю встречаться с трекерами - бизнес-экспертами, которые помогут правильно ставить цели и достигать их, чтобы обеспечить постоянный рост студенческих проектов.

Кроме того, участников ждут обучающие мероприятия с отработкой полученных знаний на практике, а также тренинги, где под руководством федеральных экспертов студенты разберут все самые важные аспекты начала собственного бизнеса: построение гипотез и анализ рынка, поиск целевой аудитории и выстраивание ценностного предложения, бизнес-моделирование и основы юнит-экономики, конкурентный анализ и продажи.

Мероприятия акселератора завершатся в декабре. Итогом программы станет презентационная сессия, подготовиться к которой участникам также помогут: научат составлять грамотную презентацию и подскажут, как спланировать выступление. На презентационной сессии участники представят свои проекты и достигнутые за время акселератора результаты. Лучшие участники смогут получить гранты на развитие своих проектов.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №23

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Антонина Чайко 24 октября 2022 11:29 Жители Самарской области увеличили объем вкладов в Сбербанк

сейчас лучше открывать вклад,чем хранить деньги дома,так и безопаснее и выгоднее

Алексей Воробьев 13 октября 2022 10:11 Сбербанк и ВЭБ.РФ предоставят компании "ПроШкола" финансирование на строительство семи школ

хорошо наши дети наконец то будут учится в нормальных условиях в школе,в тепле и уюте

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 10:00 Новый инвестор намерен создать в Самарской области круглогодичный туристический комплекс

Дорого яичко!

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 09:55 Бывший офис "АктивКапитал банка" выкупил директор маслозавода

Попытка узаконить самострой. Где Прокуратура?

Дмитрий Лакоценин 03 октября 2022 08:54 Застройщику участков около ТЦ Metro на ул. Уральской отказали в отклонении от предельных параметров

Ну и слава богу!

Фото на сайте

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

Обход Тольятти: стройка века перешла "экватор"

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6