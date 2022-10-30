16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Дмитрий Азаров: "Крылья" должны на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата" Губернатор поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта В Самаре прошел вечер памяти Василия Ланового В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО Дмитрий Азаров провел расширенное заседание правительства Самарской области

Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров: "Крылья" должны на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата"

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 36
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов", тренерский штаб и болельщиков команды с победой в сегодняшнем домашнем матче с "Пари НН" (2:1). Глава региона вместе с земляками поддерживал команду на трибунах "Солидарность Самара Арены".

Самарская команда уступала по ходу матча со счетом 0:1, но выиграла 2:1. 

"Поздравляю нашу команду, тренерский штаб и болельщиков с победой в таком непростом матче! Это первая домашняя волевая победа "Крыльев Советов" в этом сезоне. Неоднократно говорил, что главное — характер, тем более в таких матчах с прямым конкурентами по турнирной таблице. "Крылья" проявили характер, и отмечу, что не в первый раз, но прежде судейские ошибки влияли на исход игры, — отметил после матча губернатор Дмитрий Азаров. — Радует, что "Крылья" бьются, ребята бьются за ромбик, несмотря на сложности, обидные случайности, как сегодня пенальти из-за игры рукой Барача, которые возникают по ходу игры. Команда должна на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата. Надеюсь, так и будет впредь".

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова на матче присутствовали военнослужащие, мобилизованные на территории Самарской области. Регион стал первым субъектом РФ, который организовал такой визит защитников Отечества на футбольный матч клуба РПЛ.

"Рад, что смогли создать условия для того, чтобы военнослужащие, мобилизованные на территории региона, побывали на этом матче", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.

Гид потребителя

Последние комментарии

Yuri Moiseev 25 апреля 2022 07:46 Дмитрий Азаров поручил разработать комплекс мер поддержки для дачников Самарской области

Надо разрешить держать птицу на дачных участках. Очень поможет многим дачникам!

М С 18 марта 2022 03:43 Дмитрий Азаров: В Самаре до 40% трамваев не выходило на линию

Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта

Владимир безфамильный 15 марта 2022 02:45 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Конечно спал ажиотаж! Опытные бабушки затарились. Сахара как не было, так и нет ни в магните не в пятёрочке, ни в победе. Зато там ценники прошлогодние висят - 52 рубля! Всю пятнышку с женой курируем, ну нет сахара! А дома он кончился! А по 120 рублей затариваться нет возможности, одно радует - "ажиотаж не поддерживаем"

brat Goronflo 14 марта 2022 20:01 Дмитрий Азаров: "Необходимо незамедлительно реагировать на рост цен продовольственных товаров"

Цены растут на всё... В аптеке, за месяц, рост цен на папазол с 55 рублей до 118 (по скидке 99)...

Joe Brebeanu 07 марта 2022 05:15 В бюджете Самарской области есть средства на непредвиденные расходы в условиях санкций

Хорошая новость

Фото на сайте

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

В центре Самары открыли Аксаковский сквер

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Дмитрий Азаров проинспектировал ход строительства Фрунзенского моста

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Губернатор посетил с рабочим визитом Красноармейский район

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6