Дмитрий Азаров: "Крылья" должны на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил "Крылья Советов", тренерский штаб и болельщиков команды с победой в сегодняшнем домашнем матче с "Пари НН" (2:1). Глава региона вместе с земляками поддерживал команду на трибунах "Солидарность Самара Арены".

Самарская команда уступала по ходу матча со счетом 0:1, но выиграла 2:1.

"Поздравляю нашу команду, тренерский штаб и болельщиков с победой в таком непростом матче! Это первая домашняя волевая победа "Крыльев Советов" в этом сезоне. Неоднократно говорил, что главное — характер, тем более в таких матчах с прямым конкурентами по турнирной таблице. "Крылья" проявили характер, и отмечу, что не в первый раз, но прежде судейские ошибки влияли на исход игры, — отметил после матча губернатор Дмитрий Азаров. — Радует, что "Крылья" бьются, ребята бьются за ромбик, несмотря на сложности, обидные случайности, как сегодня пенальти из-за игры рукой Барача, которые возникают по ходу игры. Команда должна на каждый матч выходить с таким настроем и добиваться результата. Надеюсь, так и будет впредь".

По инициативе губернатора Дмитрия Азарова на матче присутствовали военнослужащие, мобилизованные на территории Самарской области. Регион стал первым субъектом РФ, который организовал такой визит защитников Отечества на футбольный матч клуба РПЛ.

"Рад, что смогли создать условия для того, чтобы военнослужащие, мобилизованные на территории региона, побывали на этом матче", — подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров.