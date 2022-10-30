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Футбол Спорт

"Крылья Советов" обыграли "Пари НН" - 2:1

САМАРА. 30 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 30 октября, в матче заключительного тура первого круга Мир РПЛ "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимали "Пари Нижний Новгород".

Фото: Сайт ФК "Крылья Советов"

На 32 минуте встречи Тимур Сулейманов реализовал пенальти, назначенный за игру рукой Матео Барачем — 0:1. На 69 минуте Роман Евгеньев сравнял счет, но арбитр усмотрел игру рукой, и не засчитал взятие ворот. На 79 минуте Даниил Пенчиков получил вторую в матче желтую карточку, и гости остались в меньшинстве.

Воплотить численное преимущество в гол самарцам удалось в компенсированное время, с передачи Максима Глушенкова отличился Роман Евгеньев — 1:1. Через три минуты после просмотра VAR Виталий Мешков назначил пенальти в ворота "Пари НН" за игру рукой Кириллом Гоцуком, который получил за этот фол второе в матче предупреждение и гости остались вдевятером. Одиннадцатиметровый удар реализовал Гленн Бейл — 2:1.

Следующий матч "Крылья Советов" проведут в Москве против "Торпедо". Игра 16 тура Мир РПЛ состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:30.

 

 

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Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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