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Экономика и бизнес

За год объем промпроизводства в Самарской области просел на 5%

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по сентябрь 2022 г. объем промышленного производства в Самарской области просел на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Самарастат.

"Индекс промышленного производства в январе — сентябре 2022 г. по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составил 94,7%, — отмечается на сайте ведомства. — В сентябре 2022 г. по сравнению с сентябрем 2021 г. — 97,2%, по сравнению с августом 2022 г. — 96,8%".

Для сравнения — аналогичные показатели индекса промпроизводства годом ранее (2021 год к 2020 году): с января по октябрь 2021 г. объем промышленного производства в Самарской области вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

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