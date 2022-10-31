Завершается набор слушателей в Высшую школу международного бизнеса Самарского университета

Учебный план предполагает освоение программы в режиме, комфортном для специалистов с высокой степенью занятости.

Набор слушателей завершается по программам, имеющим аккредитации, в т. ч. международные:

MBA — General Management;

MBA — Marketing Management.

Наиболее популярной среди топ-менеджеров крупных корпораций региона является проектно-ориентированная профессиональная образовательная программа "MBA-General Management", обладающая рядом уникальных качеств, по которой проучились более 60% членов Клуба директоров Самарской области.

По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования" и целый набор управленческих компетенций.

Подробности можно узнать на сайте школы sambis.ru.