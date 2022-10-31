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Экономика и бизнес

Завершается набор слушателей в Высшую школу международного бизнеса Самарского университета

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Учебный план предполагает освоение программы в режиме, комфортном для специалистов с высокой степенью занятости.

Набор слушателей завершается по программам, имеющим аккредитации, в т. ч. международные:

  • MBA — General Management;
  • MBA — Marketing Management.

Наиболее популярной среди топ-менеджеров крупных корпораций региона является проектно-ориентированная профессиональная образовательная программа "MBA-General Management", обладающая рядом уникальных качеств, по которой проучились более 60% членов Клуба директоров Самарской области.

По окончании обучения выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Мастер делового администрирования" и целый набор управленческих компетенций.

Подробности можно узнать на сайте школы sambis.ru.

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