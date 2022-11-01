В Самарской области более 1 тыс. нормативных актов ежегодно получают оценку регулирующего воздействия

Ежедневно в нашей стране разрабатываются и принимаются десятки нормативных правовых актов, регулирующих различные аспекты социально-экономической жизни. Чтобы эти документы были эффективными и не вводили избыточные обязанности, запреты и ограничения для бизнеса, работает институт оценки регулирующего воздействия (ОРВ).

По словам министра экономического развития и инвестиций региона Дмитрия Богданова, в Самарской области в среднем более 1000 региональных и муниципальных нормативных актов и их проектов ежегодно подвергаются оценке регулирующего воздействия и экспертизе.

"В регионе созданы необходимые условия для участия бизнеса в публичных консультациях в рамках ОРВ. Наше министерство заключило соглашения о взаимодействии при проведении оценки и экспертизы в этом направлении с бизнес-ассоциациями и общественными организациями региона", - пояснил министр.

Кроме того, в 2022 году запущена в работу региональная версия интернет-портала regulation.samregion.ru, на котором органы - разработчики нормативно-правовых актов размещают информацию о проектах документов и изменениях, предлагаемых к внесению в действующие законы и постановления. На сайте можно ознакомиться с текстом проекта, оставить свой отзыв и сформулировать предложения по корректировке. Также на ресурсе доступна информация об итогах публичного обсуждения при проведении процедур ОРВ, оценки фактического воздействия и экспертизы.

"Интернет-портал regulation.samregion.ru уже доказал свою необходимость. Наличие региональной версии сайта обеспечивает наиболее удобный поиск проектов НПА потенциальными адресатами правового регулирования, делает процедуру публичных консультаций более "прозрачной" и понятной", - сказал Дмитрий Богданов.

Для участия в публичных консультациях по разработанному проекту регионального постановления при проведении ОРВ или по действующему нормативному правовому акту при проведении его экспертизы необходимо зарегистрироваться на сайте regulation.samregion.ru. Руководство пользователя размещено по ссылке.

Институт ОРВ и экспертизы имеет реальный практический результат, который выражается в совершенствовании нормативного правового регулирования. Благодаря этой процедуре повышается качество принимаемых нормативных правовых актов, выявляются и устраняются административные барьеры для ведения бизнеса, в том числе снижаются риски возникновения коррупции. ОРВ позволяет дать количественную оценку издержкам, которые могут понести субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае принятия предлагаемого документа.

Качественно проведенная процедура ОРВ помогает выработать наиболее эффективный вариант решения проблем, а значит обеспечить баланс выгод и издержек регулирования, экономию бюджетных средств, снижение издержек бизнеса и других заинтересованных лиц по выполнению установленных требований.