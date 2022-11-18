Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

В Самаре прокуратура выиграла суд о строительстве детсадов и школ.
17 ноября Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие администрации города, не озаботившейся строительством социальной инфраструктуры в новых районах.
Дело в том, что жители города много раз жаловались на нехватку школ и детсадов в новых микрорайонах Крутые Ключи, Волгарь и в районе 5-й Просеки.
Теперь по требованию прокурора суд обязал город разработать проекты общеобразовательных учреждений и принять какие-то меры для их строительства.
Последние комментарии
"говорить правду..." хорошо сказал, только это не нам надо говорить, а телевизору.
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Добрый вечер ! Куда нужно обращаться по этому вопросу !?! Усыновления сирот с ДНР и ЛНР
Молодец. Делом занимается.
Для бизнеса нет святого. Печалька.