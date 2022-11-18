Администрацию Самары обязали разработать проекты школ и детсадов в новых районах

В Самаре прокуратура выиграла суд о строительстве детсадов и школ.

17 ноября Ленинский районный суд Самары признал незаконным бездействие администрации города, не озаботившейся строительством социальной инфраструктуры в новых районах.

Дело в том, что жители города много раз жаловались на нехватку школ и детсадов в новых микрорайонах Крутые Ключи, Волгарь и в районе 5-й Просеки.

Теперь по требованию прокурора суд обязал город разработать проекты общеобразовательных учреждений и принять какие-то меры для их строительства.