Тольяттиазот представил план модернизации биологических очистных сооружений

В Тольятти состоялось выездное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы и общественной комиссии при комитете по вопросам охраны окружающей среды. Участники встречи посетили биологические очистные сооружения ПАО "ТОАЗ". Представители завода рассказали о плане дальнейшей реконструкции и обновлении системы биологической очистки сточных вод.

Главная задача

Публичное акционерное общество "Тольяттиазот" (ПАО "ТОАЗ") - одно из трех предприятий в мире, мощности которого позволяют выпускать более 3 млн тонн аммиака в год. Завод также является одним из крупнейших производителей карбамида в стране, выпускает карбамидоформальдегидный концентрат и другие химические продукты, которые пользуются спросом у потребителей на пяти континентах. Предприятие - один из ведущих налогоплательщиков и работодателей Самарской области и входит также в число крупнейших компаний России.

Системная работа по снижению воздействия на окружающую природную среду на предприятии ведется по двум основным направлениях. Это разработка и внедрение новейших технологий, которые соответствуют самым современным экологическим стандартам, и модернизация имеющегося технологического оборудования на действующих производствах.

Модернизация биологических очистных сооружений (БОС) проходит в рамках государственной программы Самарской области "Оздоровление Волги. Строительство и реконструкция (модернизация) очистных сооружений централизованных систем водоотведения" на 2019-2024 гг. в составе национального проекта "Экология". Реализация проекта должна улучшить качество сбрасываемых сточных вод.

Постоянный контроль

О работе системы очистки в ходе мероприятия рассказала начальник цеха №15 очистных сооружений Марина Шепилова. Завод имеет собственные биологические очистные сооружения, на которых проходят очистку сточные воды не только самого предприятия, но и Комсомольского района Тольятти и поселка Поволжский, а также обслуживают объекты северного промузла - КуйбышевАзот и Тольяттикаучук. Прежде чем попасть на БОС, сточные воды ТОАЗ подвергаются предварительной очистке на девяти установках всех основных цехов предприятия и смешению их на узле контроля и подготовки сточных вод.

После осмотра БОС во Дворце культуры ТОАЗ состоялось расширенное заседание комитета по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Самарской губернской думы, общественной комиссии при комитете и представителей предприятия. Представители завода доложили о ходе проекта реконструкции и о политике предприятия по снижению воздействия на окружающую среду. На сегодня проведен анализ ситуации по реконструкции БОС, выполнено технико-экономическое обоснование проекта, разрабатываются варианты решений.

Начальник отдела по охране окружающей среды предприятия Елена Цыкунова рассказала обо всех стадиях очистки сточных вод, о контроле их качества на входе и на выходе и о постоянном мониторинге всех полученных показателей, а также о мониторинге поверхностных вод Саратовского водохранилища.

Обеспечить качество

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Алексей Веселов подчеркнул важность работы БОС не только для предприятия, но и для города, и для региона. Заместитель генерального директора ПАО "ТОАЗ" по технической политике Виктор Казачков рассказал, что мощность БОС завода составляет 104 тысячи кубометров в сутки. "Для совершенствования системы обеззараживания очищенных сточных вод на очистных сооружениях введена в эксплуатацию современная станция ультрафиолетового обеззараживания, что позволило исключить дозировку хлора для дезинфекции стоков, - пояснил он. - Модернизация очистных сооружений позволит возвращать до трети стоков в производство, сократив тем самым потребление речной воды".

Главный инженер завода Андрей Кургин отметил, что бережная эксплуатация, капитальный и текущий ремонт отдельных узлов очистных сооружений и модернизация технологических процессов позволяют обеспечивать качество очистки сточных вод в соответствии с нормативами. "ТОАЗ очищает до требуемых параметров не только свои сточные воды, но и стоки Комсомольского района и поселка Поволжский. Ввиду планируемой реконструкции БОС было бы полезно получить дополнительный опыт других предприятий по дальнейшей минимизации воздействия на окружающую среду", - сказал он.

Общее дело

Председатель комитета Самарской губернской думы по жилищно-коммунальному хозяйству, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Владимир Субботин напомнил, что последний, четвертый этап строительства очистных сооружений ТОАЗ закончился в 1981 году и они эксплуатируются уже достаточно длительное время. "Отрадно, что завод занимается этим вопросом, находит средства. Комитет будет оказывать ему поддержку в рамках своей деятельности. Экология и сохранение окружающей среды - это наше общее дело", - отметил депутат СГД.

Председатель общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды при комитете Михаил Маряхин также оценил важность встречи в свете обсуждения вопросов реализации государственной программы Самарской области по оздоровлению Волги. "Модернизация необходима. Подобная задача стоит сейчас перед всеми предприятиями Самарской области - модернизировать очистные сооружения и уменьшить негативное влияние на окружающую среду", - констатировал он.