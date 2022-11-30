Эдуард Харченко: "Инвесторы нашему региону доверяют"

На протяжении последних лет обеспечивается ярко выраженная социальная направленность бюджета. Тем не менее, увеличивая социальные обязательства и меры поддержки, в бюджете, принятом Самарской губернской думой накануне, удалось также заложить и основы развития региона.

Так, в прошлом году рост инвестиций составил 122,5%, и даже в текущем, несмотря на непростую ситуацию, рост инвестиций превысил 4,5%. Этому во многом способствовала работа по совершенствованию регионального законодательства, созданию дополнительных преференций для развития бизнеса, предпринимательства, промышленного производства и инновационной деятельности.

"Инвестор нашему региону доверяет, знает, что с ним аккуратно, внимательно отработают. И у нас есть положительные примеры такой успешной работы. На территории региона строится новый логоцентр Wildberries, появился центр Яндекс.Маркет, один из крупнейших в ПФО, открылся крупный хаб маркетплейса Ozon, логистический центр Почты России и много других масштабных проектов. Это говорит о внимательном отношении к инвесторам у руководства региона, у профильных министерств", — прокомментировал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области Эдуард Харченко.

Говоря о поддержке предпринимателей, бизнес-омбудсмен отметил созданный в регионе благоприятный климат для развития бизнеса, в том числе и в части снижения административного давления.

"По уровню административного давления на бизнес по итогам 2021 г. мы заняли 22 место из 85 субъектов, а были на 34 месте в 2020 г., показав явное улучшение. Мы будем продолжать работать с контрольно-надзорными органами и в дальнейшем постараемся еще улучшить показатель, чтобы попасть в десятку лидеров", — отметил Эдуард Харченко.

Также уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области напомнил о том, что в регионе работает Гарантийный фонд: региональный институт развития предоставляет льготные микрозаймы до 5 млн рублей и государственные гарантии для получения кредитов в коммерческих банках.

"Гарантийный фонд — тот финансовый инструмент, которым точно нужно пользоваться, если есть потребность", — заметил Эдуард Харченко.

Серьезной мерой поддержки для тех предпринимателей, которые были призваны на военную службу в рамках частичной мобилизации или приняли решение добровольно участвовать в специальной военной операции, стало решение о снижении платы за арендуемые ими помещения и земельные участки из государственной собственности до 1 рубля за год.

Напомним, Самарская область стала первым и единственным регионом в стране, где было принято решение не просто предоставить отсрочку по арендной плате, а снизить ее размер до 1 рубля в год за арендуемый объект — помещение или земельный участок.

Кроме того, арендаторам будет предоставлена возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций. По данным договорам аренды не будут применяться неустойки, штрафы, проценты или иные меры ответственности.

"Это достаточно серьезная мера поддержки для тех предпринимателей, которые сейчас защищают с оружием в руках нашу Родину", — подчеркнул Эдуард Харченко.

Бизнес-омбудсмен обратил внимание, что не менее важна и та информационная поддержка, которую оказывают предпринимателям центры "Мой бизнес".

"Поддержка в части обучения, повышения компетенций, грантовая поддержка — это весь комплекс, который на сегодняшний день реализуется в центрах "Мой бизнес". Это очень правильно и своевременно, ведь кто владеет информацией, тот владеет миром", — добавил он.