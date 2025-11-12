В Самарской области объявили конкурс на создание въездных стел

АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при поддержке регионального министерства градостроительной политики объявило конкурс на создание въездных стел, сообщает пресс-служба министерства.

"Возвращаясь из поездки в родной регион всегда приятно видеть не только знакомые места, но и узнаваемые городские символы. Именно поэтому объявляем открытый конкурс на разработку въездных стел - архитектурно-художественных концепций для основных въездов Самарской области", - заявили в ведомстве.

Эксперты жюри будут учитывать уникальность, органичность, смысловую узнаваемость проекта, а также отражение в визуальном решении исторического наследия и культурного кода Самарской области. Будущие объекты - стелы - планируется разместить на трассах и магистралях, которые встречают жителей и гостей Самарской области с десяти разных направлений.

Участники могут отправлять идеи и разработки на конкурс до 12 декабря. Лучшие работы получат заслуженную оценку и награды. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы и архитекторы, так и авторские коллективы.

Общий призовой фонд - 750 тыс. рублей. Будут отмечены три призовых места: победителю 350 тыс. руб., за второе место - 250 тыс. руб., за третье - 150 тыс. рублей.

Вся документация конкурса здесь размещена по ссылке.