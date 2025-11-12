В Самарской области объявили конкурс на создание въездных стел

АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при поддержке регионального министерства градостроительной политики объявило конкурс на создание въездных стел, сообщает пресс-служба министерства.
"Возвращаясь из поездки в родной регион всегда приятно видеть не только знакомые места, но и узнаваемые городские символы. Именно поэтому объявляем открытый конкурс на разработку въездных стел - архитектурно-художественных концепций для основных въездов Самарской области", - заявили в ведомстве.
Эксперты жюри будут учитывать уникальность, органичность, смысловую узнаваемость проекта, а также отражение в визуальном решении исторического наследия и культурного кода Самарской области. Будущие объекты - стелы - планируется разместить на трассах и магистралях, которые встречают жителей и гостей Самарской области с десяти разных направлений.
Участники могут отправлять идеи и разработки на конкурс до 12 декабря. Лучшие работы получат заслуженную оценку и награды. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы и архитекторы, так и авторские коллективы.
Общий призовой фонд - 750 тыс. рублей. Будут отмечены три призовых места: победителю 350 тыс. руб., за второе место - 250 тыс. руб., за третье - 150 тыс. рублей.
Вся документация конкурса здесь размещена по ссылке.
Последние комментарии
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.
Очень интересно, что измениться.