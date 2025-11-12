16+
Власть и политика

В Самарской области объявили конкурс на создание въездных стел

САМАРА. 12 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
АНО "Комплексное пространственное развитие Самарской области" при поддержке регионального министерства градостроительной политики объявило конкурс на создание въездных стел, сообщает пресс-служба министерства.

"Возвращаясь из поездки в родной регион всегда приятно видеть не только знакомые места, но и узнаваемые городские символы. Именно поэтому объявляем открытый конкурс на разработку въездных стел - архитектурно-художественных концепций для основных въездов Самарской области", - заявили в ведомстве.

Эксперты жюри будут учитывать уникальность, органичность, смысловую узнаваемость проекта, а также отражение в визуальном решении исторического наследия и культурного кода Самарской области. Будущие объекты - стелы - планируется разместить на трассах и магистралях, которые встречают жителей и гостей Самарской области с десяти разных направлений.

Участники могут отправлять идеи и разработки на конкурс до 12 декабря. Лучшие работы получат заслуженную оценку и награды. Участниками конкурса могут быть как отдельные авторы и архитекторы, так и авторские коллективы.

Общий призовой фонд - 750 тыс. рублей. Будут отмечены три призовых места: победителю 350 тыс. руб., за второе место - 250 тыс. руб., за третье - 150 тыс. рублей.

Вся документация конкурса здесь размещена по ссылке.

Vladimir Vlasov 06 сентября 2025 15:44 Владимир Путин обозначил приоритеты в развитии двигателестроения на совещании в Самаре

Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза

C T 25 августа 2025 05:37 Губернатор о матче "КС" - "Краснодар": "Так нельзя, мужики!"

мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.

Аркадий Галицын 31 июля 2025 07:59 Андрей Грачев: "К 2030 году Самара будет выглядеть более современно и узнаваемо"

Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.

Darco Camp 11 июля 2025 11:54 У главы правительства Самарской области появился новый зам

Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.

Екатерина Бельская 16 июня 2025 18:02 Иван Носков утвердил границы районов Самары

Очень интересно, что измениться.

