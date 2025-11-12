Самарская область вошла в ТОП-10 Национального рейтинга кластерного развития

Самарская область вошла в десятку регионов - лидеров I Национального рейтинга субъектов Российской Федерации по уровню кластерного развития, заняв 8-е место. Результаты рейтинга озвучили в среду, 12 ноября, на Российском промышленном форуме в Уфе.
Национальный рейтинг, подготовленный Ассоциацией кластеров, технопарков и особых экономических зон России (АКИТ РФ) при поддержке Министерства промышленности и торговли РФ, служит новым инструментом комплексной оценки зрелости и результативности региональной кластерной политики.
Работу регионов в сфере кластерного развития оценили по 21 показателю, которые отражают эффективность взаимодействия бизнеса, науки и государства, уровень институциональной поддержки и масштабы вовлеченности предприятий в цепочки создания добавленной стоимости.
"Промышленные кластеры становятся мощным инструментом развития кооперации, решения задачи импортозамещения и технологической независимости региона и страны в целом, - отметил врио вице-губернатора - руководителя администрации губернатора Самарской области Антон Емельяненко. - Сегодня в регионе уже функционируют 10 кластеров, среди которых есть и межрегиональные, и те, которые включены реестр Минпромторга России. Нашей большой командой во главе с губернатором Вячеславом Андреевичем Федорищевым продолжим активно развивать это направление, усиливая связи между предприятиями региона и университетами, помогая привлекать отраслевые инструменты поддержки и способствуя созданию уникальных разработок и высокотехнологичных продуктов".
География участников действующих в регионе кластеров обширна, включает компании из Московской, Нижегородской, Белгородской, Владимирской, Рязанской, Ульяновской, Челябинской областей, Санкт-Петербурга, Чеченской Республики, Республики Башкортостан и Удмуртской Республики. Кластеры охватывают ключевые отрасли: машиностроение, станкостроение, автомобилестроение, производство полимерных и металлообрабатывающих изделий, медико-техническое производство и теплоэнергетическое оборудование.
Министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков отметил динамику развития кластерной системы в регионе: "В 2025 г. мы поддержали создание трех новых региональных кластеров. Это "Первый инструментальный кластер", "Инновационный кластер энергетического машиностроения" и "Промышленный кластер высокоточной приводной техники". В ближайшее время они будут зарегистрированы в реестре Минпромторга России. Важно, что их участниками стали как крупные, так и малые и микропредприятия, что расширяет вовлеченность бизнеса в кластерные кооперационные цепочки".
Достигнутые результаты обеспечивают основу для дальнейшего инновационного развития Самарской области и укрепления ее роли как одного из ведущих промышленных центров России. Комфортные условия для ведения бизнеса в регионе создаются в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
