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Исследование билайн: более половины опрошенных самарцев выбирают удаленный формат работы

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренд на "удаленку" не сбавляет обороты: порядка 61% респондентов в Самаре либо уже работают в дистанционном формате, либо хотят перейти на этот режим, если появится возможность. При этом 44% желающих работать удаленно уверены, что станут продуктивнее, работая из дома. Такими результатами поделился оператор билайн, проанализировав предпочтения своих абонентов с помощью сервиса маркетинговых исследований "Мобильные опросы" (12+). Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Воронеж, Казань, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 25 лет.

Фото: предоставлено пресс-службой билайн

Интересно, что география "удаленщиков" достаточно сильно разнится. Так, по данным исследования, самый высокий показатель среди респондентов, уже работающих дистанционно, зафиксирован в Москве — 22%, а самый низкий — во Владивостоке, где удаленно работают только 7% опрошенных. В Самаре же эта доля составила 18%.

В то же время более половины опрошенных самарцев (51%) признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что "удаленки" у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (56% против 46% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (39% против 32% соответственно).

Среди главных преимуществ "удаленки" респонденты, поддерживающие этот формат, чаще всего отмечают: возможность работать из любого места, совмещая деловые и личные вопросы; экономию времени и денег на проезд; гибкий\индивидуальный график работы. При этом отсутствие дресс-кода или возможность питаться дома не оказались столь привлекательными: эти параметры выбрали только около 20% человек.

Первенствующим условием для комфортной удаленной работы опрошенные называют надежный мобильный и проводной интернет — этот фактор важен для 77%. Между тем, согласно полученным результатам, для почти 2/3 абонентов билайна в Самаре, прошедших опрос, скоростей мобильного интернета оператора хватает для работы.

Чаще всего респонденты используют мобильный интернет для общения с коллегами в мессенджерах, переписки в корпоративной почте, отправки/загрузки объемных файлов и участия в совещаниях по видеосвязи

Что касается традиционного "офисного режима", то его в Самаре выбирают только 39% опрошенных. Наиболее частой причиной неприятия "удаленки" респонденты называют отсутствие личного общения с коллегами (59%).

Стоит отметить, что сам билайн практикует режим дистанционной работы больше 6 лет. Проект удаленной работы BeеFREE (Бифри) был запущен для сотрудников компании еще в 2016 году.

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