Студентка Самарского университета Валерия Богаткина вошла в состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

Новоиспеченный парламентарий представляет в совещательном органе молодежь Самарской области. Ее кандидатуру одобрил региональный Совет ректоров и поддержал Союз ректоров Российской Федерации. С 20 по 21 декабря Валерия впервые будет присутствовать на заседании Молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации.

Молодые парламентарии участвуют в выработке рекомендаций и готовят предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.

"Искренне надеюсь, что мое участие в работе Молодежного парламента станет эффективным, и приложу максимум усилий, чтобы достичь этой цели, - говорит студентка. - Уже прошли две видеоконференции, и даже по ним я увидела, что члены МП - это молодые люди с активной жизненной позицией, которые хотят менять страну к лучшему. Я рада оказаться в их числе".

Сейчас Валерия Богаткина включается в работу и изучает документы и регламенты. Она нацелена на участие в работе комиссий Молодежного парламента по туризму и по физической культуре и спорту.

Валерия Богаткина - магистрантка 2-го курса института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева. С 2017 года девушка участвовала в работе культурно-массового блока студенческого комитета института, была профоргом группы. Прошла обучение на Школе молодого профсоюзного деятеля. По ее инициативе был создан конкурс талантов и мужества "Принц ИДЭУ", который она проводила три года. Уже в сентябре 2018 года она стала председателем студенческого комитета ИДЭУ.

В апреле 2021 года Валерию Богаткину избрали председателем Совета обучающихся Самарского университета им. Королева. Девушка участвует в работе ректората и Ученого совета университета, под ее руководством проходят общеуниверситетские мероприятия, поддерживаются инициативы студентов.

Валерия - участник всероссийского форума "Зажигай сердца", слета НЛСК, международного форума "Каспий", Окружного образовательного форума для представителей сферы патриотического воспитания ПФО и УФО, форума "Менеджмент и предпринимательство в спорте". В мае 2022 года она возглавила студенческий штаб по реализации мероприятий в рамках программы развития студенческой физкультуры и спорта "Волга".