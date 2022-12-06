Студентка Самарского университета Валерия Богаткина вошла в состав Молодежного парламента при Госдуме РФ

Новоиспеченный парламентарий представляет в совещательном органе молодежь Самарской области. Ее кандидатуру одобрил региональный Совет ректоров и поддержал Союз ректоров Российской Федерации. С 20 по 21 декабря Валерия впервые будет присутствовать на заседании Молодежного парламента при Государственной думе Российской Федерации.
Молодые парламентарии участвуют в выработке рекомендаций и готовят предложения, направленные на совершенствование законодательства в сфере обеспечения защиты прав и законных интересов молодежи.
"Искренне надеюсь, что мое участие в работе Молодежного парламента станет эффективным, и приложу максимум усилий, чтобы достичь этой цели, - говорит студентка. - Уже прошли две видеоконференции, и даже по ним я увидела, что члены МП - это молодые люди с активной жизненной позицией, которые хотят менять страну к лучшему. Я рада оказаться в их числе".
Сейчас Валерия Богаткина включается в работу и изучает документы и регламенты. Она нацелена на участие в работе комиссий Молодежного парламента по туризму и по физической культуре и спорту.
Валерия Богаткина - магистрантка 2-го курса института двигателей и энергетических установок Самарского университета им. Королева. С 2017 года девушка участвовала в работе культурно-массового блока студенческого комитета института, была профоргом группы. Прошла обучение на Школе молодого профсоюзного деятеля. По ее инициативе был создан конкурс талантов и мужества "Принц ИДЭУ", который она проводила три года. Уже в сентябре 2018 года она стала председателем студенческого комитета ИДЭУ.
В апреле 2021 года Валерию Богаткину избрали председателем Совета обучающихся Самарского университета им. Королева. Девушка участвует в работе ректората и Ученого совета университета, под ее руководством проходят общеуниверситетские мероприятия, поддерживаются инициативы студентов.
Валерия - участник всероссийского форума "Зажигай сердца", слета НЛСК, международного форума "Каспий", Окружного образовательного форума для представителей сферы патриотического воспитания ПФО и УФО, форума "Менеджмент и предпринимательство в спорте". В мае 2022 года она возглавила студенческий штаб по реализации мероприятий в рамках программы развития студенческой физкультуры и спорта "Волга".
Последние комментарии
Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.
Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.
Так их надо было с медиками объединять.
а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.
НЕ СТЫДНО! МОСТ КАК НЕДЕЛЮ НАЗАД ПРОШЁЛ. А ИНФА ВСЁ ВИСИТ. НЕПРИЯТНО ЧИТАТЬ О ТОМ, ЧТО УЖЕ ПРОШЛО.