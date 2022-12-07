Дмитрий Азаров провел встречу с представителями Российского движения детей и молодежи

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в среду, 7 декабря, провел первое заседание координационного совета по взаимодействию с Российским движением детей и молодежи.

Российское движение детей и молодежи было создано летом текущего года по инициативе детей, ее поддержал президент Российской Федерации Владимир Путин. Он возглавил наблюдательный совет движения.

Координационный совет в регионе создан при губернаторе Самарской области. Соответствующий документ глава региона подписал в ходе встречи. Приветствуя участников, Дмитрий Азаров отметил: "У нас сегодня есть возможность обсудить актуальные вопросы молодежной политики, - вопросы, которые являются ключевыми для нашей страны".

Глава региона напомнил, что всегда стоит следовать принципу работы "ничего для нас без нас", то есть при принятии решений необходимо советоваться с людьми: "Мы работаем для людей и делаем это сообща. Конечно, принимать решения, не посоветовавшись с людьми, - это путь к ошибкам".

Дмитрий Азаров особо подчеркнул, что в современном мире все более важно учитывать мнение детей и молодежи. Именно они зачастую высказывают свежие, нестандартные, интересные идеи и предложения.

"Я очень рад, что такое взаимодействие со школьниками, общественными организациями выходит на новый уровень. Конечно, важный импульс этой работе придало решение президента страны по созданию Российского движения детей и молодежи", - отметил он.

Развитию молодежной политики уделяет большое внимание полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров. Главный федеральный инспектор по Самарской области аппарата полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Феоктистов отметил: "Мы видим, сколько проходит конкурсов, детских и молодежных общественных проектов. Один из самых значимых проектов не только для Приволжского федерального округа, но и для страны - форум "iВолга". В 2022 году по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова был проведен форум не только для студентов, были и школьники. Наша "iВолга" показала, каким потенциалом они обладают".

Встреча состоялась в преддверии первого съезда нового движения, который стартует 18 декабря. Участие в нем, наряду с представителями всех 89 субъектов страны, примет и делегация Самарской области.

Глава региона поддержал юных жителей области, которые будут защищать свои идеи на федеральном уровне: "Уверен, что съезд станет отправной точкой для многих добрых, настоящих, патриотичных проектов. Вам есть о чем рассказать - о том, что вы делаете здесь, на территории Самарской области, и не только. Имею в виду, например, наши поисковые и добровольческие отряды, которые работают и в других субъектах Российской Федерации, оказывают помощь".

Губернатор пожелал делегатам форума провести там время не только весело, но и с пользой и порекомендовал набираться знаний и налаживать контакты с представителями других регионов: "Учиться никогда не стыдно, в любом возрасте. Брать лучший опыт, знания, которые уже доказали свою эффективность. Это всегда полезно, в любом возрасте, тем более в таком юном, который объединяет сегодня Российское движение детей и молодежи".

По словам заместителя министра образования и науки - руководителя департамента по делам молодежи региона Сергея Бурцева, Самарская область имеет колоссальный опыт в детском и молодежном движении и способна занять особое место в истории российского движения детей и молодежи. В регионе в течение многих лет работают региональные отделения всех ключевых федеральных детских и молодежных движений. Это Российское движение школьников (РДШ), Российские студенческие отряды, Российский Союз Молодежи, всероссийское военно-патриотическое общественное движение "Юнармия", сообщество всероссийского конкурса "Большая перемена" и много других.

Например, Российское движение школьников объединяет более 177 тысяч жителей региона, что является одним из лидирующих показателей в стране. Активисты Самарской области становились победителями всероссийских конкурсов и проектов РДШ. Например, совсем недавно руководитель педагогического отряда "Ярче" Злата Лютикова победила в номинации "наставник временного детского коллектива" проекта "Лига вожатых".



В новое молодежное движение вливаются представители детско-юношеского движения "Юнармия", которое объединяет в регионе 49,5 тыс. участников.



Всероссийский конкурс "Большая перемена" объединил к текущему моменту 95 тыс. человек - учащихся школ, колледжей и техникумов. За прошедшие два года 50 представителей Самарской области стали его призерами, а 14 человек - абсолютными победителями.



"Уже сейчас Самарская область является лидером в реализации проектов нового движения. В 2022 году в рамках его популяризации была проведена премия "Больших перемен". Дети, родители, педагоги определяли лучшие проекты в 10 номинациях. Финал этой премии будет подведен на съезде, но по результатам первого заочного этапа регион стал абсолютным лидером по числу заявок - от Самарской области было подано 700 заявок онлайн и офлайн. В рамках второго заочного этапа в финал прошли около 110 наших проектов, что тоже стало рекордом среди всех субъектов РФ. Сейчас идет третий этап. Мы рассчитываем, что наши проекты тоже будут высоко оценены, ведь на кону не только престиж отдельных проектов, но и получение статуса "детской столицы России", - сообщил Сергей Бурцев.



Председателем совета регионального отделения Российского движения детей и молодежи Самарской области была избрана Кристина Гнатюк. Она рассказала о миссии и целях Движения: "Цель - создать единое пространство, объединить все общественные структуры и новое поколение для деятельности для детей, ради детей, вместе с детьми - на благо общества и страны".

Она добавила, что в отечественной истории был опыт создания движения, которое насчитывало более 19 млн участников, это Пионерия. Ключевыми факторами его успеха являлись массовость, доступность, методическая и идеологическая база, разветвленная межведомственная структура и система наставничества. Новое движение детей и молодежи - как эволюция молодежных организаций.

"Современный этап развития предполагает объединение усилий воспитательного и социализирующего характера, с расширением возможностей для участников", - пояснила она.

В ходе встречи глава региона пообщался с участниками региональной делегации.

Ростислав Коновалов, ученик школы № 1 г. Нефтегорска, дважды победитель Всероссийского конкурса для школьников "Большая перемена" 2021 года, представил на встрече свой проект, с которым одержал победу в номинации "Познавай Россию" в рамках Всероссийского конкурса "Большая перемена" в 2022 году. Это культурно-патриотический проект "Помним прошлое. Смотрим в будущее", связанный с внутренним туризмом. Основная идея - создание туристических маршрутов по местам, связанным с историческими событиями - гражданской войной, Первой мировой войной, революцией, Великой Отечественной войной. По поручению главы региона молодого человека пригласили на консультацию по реализации проекта в министерство туризма региона.

К руководителю региона обратилась Оксана Скаткова - представитель родительского сообщества Всероссийского конкурса "Большая перемена", ее дети стали победителями конкурса в 2020 и 2022 годах. Она рассказала, что предложение о конкурсе, где командой была бы семья, она озвучила в ходе встречи президента страны с участниками платформы АНО "Россия - страна возможностей", и это предложение было поддержано Владимиром Путиным. Она предложила Дмитрию Азарову, чтобы пилотным регионом для такого конкурса стала Самарская область, а его участниками - семьи, которые занимаются волонтерской деятельностью.

"Это не только глобальные, большие проекты - добрые дела можно делать каждый день, это помощь соседям, пожилым людям, бездомным животным", - пояснила она. Также в рамках конкурса можно было бы организовать образовательную программу для родителей, мастер-классы с психологами, педагогами. В качестве приза для победителя был предложен вариант путешествия по туристическому маршруту в Самарской области. "Совершенно точно поддержим. Давайте отработаем это предложение. Здесь нужна синергия нескольких министерств", - отметил Губернатор.



Также Дмитрий Азаров поддержал идею учителя самарской школы № 53 Анны Трухановой, куратора педагогического направления Самарского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды", о проведении регионального форума для педагогов.

К организации такого форума готов присоединиться педагогический университет. "Из 611 первокурсников очной формы 80 процентов состояли либо в Российском движении школьников, либо в "Юнармии", либо в волонтерском движении, это очень активная группа. Мы точно готовы стать соавторами, а может быть, где-то и наставниками проектов Российского движения детей и молодежи. Также я бы поддержала идею Анны Юрьевны Трухановой. Наш университет готов стать соорганизатором педагогического форума, в первую очередь нужно подумать о молодых педагогах. Сейчас 245 студентов наших выпускных курсов трудоустроены в школы, это интересный опыт и им есть что пообсуждать", - добавила и. о. ректора Самарского государственного социально-педагогического университета Светлана Бакулина.



В завершение встречи глава региона обратился к ребятам - участникам делегации: "Друзья, каждый из вас лидер, на вас смотрят, на вас равняются, вы все время в фокусе внимания сверстников и не только. Лидерская ноша нелегкая. Это особая ответственность. На вас равняются десятки, сотни, возможно, сейчас уже и тысячи людей. И я на вас рассчитываю, потому что лидер может больше, с него и спрос другой. Вы можете больше сделать, улучшая этот мир, нашу Самарскую область, а значит - страну. Не только физическими усилиями вы можете изменять этот мир, но и организацией, вдохновлением сподвигнуть большое количество людей на добрые дела. Чтобы видеть, что улучшить, нужно овладевать знаниями и применять их на практике. Надеюсь, что у вас всегда будет стремление менять мир к лучшему - для себя, для родных и близких, для всех граждан нашей страны".