В Кинельском районе начали делать печки-буржуйки для военных

Жители Самарской области активно присоединяются к общероссийской акции взаимопомощи #мывместе. Так, в Кинельском районе начали изготавливать печки-буржуйки для бойцов, участвующих в специальной военной операции. Производство наладили в селах Большая Малышевка и Кротовка.

Местные умельцы и предприниматели решили помочь тем, кто сейчас на передовой защищает интересы нашей страны.

"Мысль одна: помочь всем чем можем. Всем же хочется, чтобы было тепло, была какая-то забота друг о друге. Русские своих не бросают - мы же все один народ", - считают сварщики Роман и Дмитрий.

Мужчины занимаются изготовлением печей в свободное от работы время.

По словам мастеров, главным было сделать легкую конструкцию, которая быстро собирается и разбирается. Печку можно топить дровами или углем, в полевых условиях это вещь незаменимая - поможет согреться самим, вскипятить воду.

С материалом для изготовления печей помогают местные предприниматели. "Наша работа - собрать нужный материал. За ним ездили и в Кротовку, и в Георгиевку, и в Малышевку, и в Самару, - рассказывает кинельский предприниматель Сергей Карпов. - Конструкция получилась вполне функциональная. Все складывается и помещается вовнутрь. И ножки, и сушилки - все снимается полностью. Все для удобства, чтобы и для перевозки было хорошо. Ее вес - около 25 кг. Переносить и транспортировать легко. Собрать тоже можно одному".

В ближайшее время умельцы планируют изготовить порядка 30 печей. Затем их вместе с другим гуманитарным грузом отправят бойцам на фронт. "Мы уже увлечены тем, что нужно как можно больше им там помочь. Им нужна наша поддержка. И мы, уже такая большая команда, стараемся", - говорит Елена Карпова.

В Самарской области добровольчество объединяет свыше 160 тысяч жителей. Сегодня волонтеры помогают и семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов, оказывают поддержку и землякам, которые сегодня призваны в ряды Вооруженных Сил. На этой неделе в регионе состоялся XXI Форум добровольцев. С активистами волонтерского движения пообщался и губернатор Дмитрий Азаров, подчеркнув значимость добровольцев, которые помогают справляться с трудностями в сложные времена.

Развитию волонтерства в регионе уделяется особое внимание. По инициативе губернатора создан и работает ресурсный центр поддержки и развития добровольчества (волонтерства) Самарской области.

Сегодня в Центре реализуются все ключевые направления деятельности, необходимые для поддержки организаторов и участников добровольческого движения. Самарская область на протяжении пяти лет одерживает победу во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки (добровольчества) волонтерства "Регион добрых дел".