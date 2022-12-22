Библиотека народов Поволжья стала победителем Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов

Библиотека народов Поволжья завоевала звание победителя Всероссийского конкурса этнокультурных выставочных проектов "Виртуальный тур по многонациональной России" в номинации "Приз зрительских симпатий".

Престижный конкурс проводился в Год культурного наследия народов России с целью сохранения и продвижения культуры народов Российской Федерации. Эта работа - в том числе, важное направление в реализации национального проекта "Культура", инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Большое внимание развитию культуры, сохранению культурного наследия, созданию условий для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов России уделяет губернатор Самарской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению "Культура" Дмитрий Азаров.

Так, за 5 лет в регионе отремонтировано 38 учреждений культуры, открыто 26 модельных библиотек, создано 10 виртуальных концертных залов, модернизировано 6 детских школ искусств.

Всероссийский конкурс этнокультурных выставочных проектов проводился Автономной некоммерческой организацией "Ресурсный центр в сфере национальных отношений" в 2022 году в партнерстве с Ассамблеей народов России и Ассоциацией этнографических музеев России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей, Комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений и Комиссии Общественной палаты РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению.

Среди 397 этнографических пространств со всей России Библиотека народов Поволжья стала лидером по количеству голосов посетителей.

Выставочное пространство "Истоки", созданное в Библиотеке народов Поволжья с использованием предметов быта, утвари и одежды, знакомит посетителей с историей, традициями и обычаями народов, проживающих на данной территории, с особенностями их национальной кухни. Основная цель выставочного пространства − сохранение исторической памяти о традициях наших предков.

Многочисленные предметы собирались в экспедициях по селам Самарской области, тщательно изучались и отбирались. Экспозиция постоянно пополняется, обновляется тематика экскурсий.

"Мы с дочкой с удовольствием посещаем эту библиотеку - это настолько комфортное и красивое пространство, здесь очень уютно. Каждый раз отмечаю, насколько детям нравится знакомиться с книгами в непринужденной обстановке, когда они могут взять их с полок, с комфортом расположиться в гамаке или на пуфике. Очень интересны виртуальные путешествия для детей в VR-очках, они создают эффект присутствия. На одном из мероприятий мы смогли услышать игру музыканта на инструменте терменвокс - очень необычное звучание и ощущения", - рассказала жительница Самары Ярослава.

Напомним, что Библиотека народов Поволжья на ул. Ленинградской, 7 открыла свои двери после комплексной модернизации в рамках нацпроекта "Культура" в 2021 году. Пространство библиотеки включает несколько локаций: литературная палуба "Волгарядом", семейная гавань "Печки-лавочки", медиа-зал "КомпАС", мастерская "Волжская артель", выставочное пространство "Истоки.

В каждом пространстве доминирующую роль играет книга. Общий фонд библиотеки составляет 33 435 экземпляров. Из них на национальных языках Поволжья − татарском, чувашском, мордовском, украинском, армянском, казахском, азербайджанском, узбекском, белорусском, башкирском, таджикском, немецком, еврейском, молдавском насчитывается 1048 экземпляров. Весь фонд представлен для читателей в открытом доступе.

Проведенная модернизация позволила библиотеке расширить спектр услуг, предоставляемых пользователям: бесплатный доступ к электронным каталогам и ресурсам Национальной Электронной Библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки, бесплатное пользование электронной библиотекой "ЛитРес", экскурсии по музейному пространству библиотеки, предоставление Wi-Fi доступа в сеть Интернет.