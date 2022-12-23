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Страхование Финансы

Российские автомобилисты в 2022 году чаще всего сталкивались с боем стекол и становились жертвами вандалов

САМАРА. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По итогам 2022 года автомобилисты чаще всего сталкивались с боем стекол (32%) и противоправными действиями третьих лиц (11%). Размер средней выплаты по каско по предварительным итогам года в компании составил более 104 тыс. рублей — это на 9% больше, чем в прошлом году.

За 2022 год в 3 раза выросло число аварий, произошедших вне крупных дорог и шоссе, и в два раза — число случаев внезапной поломки авто. Самое значительное снижение было зафиксировано среди обращений по риску "стихийное бедствие". В 2022 году жертвами природных катаклизмов чаще других становились автовладельцы из Краснодарского края (17% обращений по данному риску), Смоленской области (9%) и Республики Коми (также 9%).

Наибольшее число обращений по каско в 2022 году в связи с боем стекол поступило от владельцев автомобилей Toyota (13%), Kia (10%) и Volkswagen (10%). А жертвами вандалов в 2022 году чаще всего становились обладатели автомобилей Kia (14%), Hyundai (12%) и Renault (9%).

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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