Инфраструктура Грушинской поляны будет обновлена

Состоялось совещание по подготовке инфраструктуры для проведения 50-го Всероссийского фестиваля авторской песни имени Валерия Грушина в 2023 году. В мероприятии приняли участие врио министра культуры Самарской области Ирина Калягина, представители профильных министерств, разработчики концепции. Совещание провел первый вице-губернатор - председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Главным вопросом повестки стало проведение мероприятия в 2023, юбилейном для фестиваля, году. Фестиваль уже давно стал привлекательным для туристов. Сюда приезжают не только жители нашего региона, но и туристы из других городов. Эту уникальность и неповторимость нужно сохранить.

В 2022 году фестиваль посетили более 50 тысяч человек. Как подчеркнул губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: "Судя по количеству людей, которые в этом году приехали, можно сказать, что побит рекорд последних 10 лет. Но статистика - не главное. Главное, что люди приехали сюда, что фестиваль востребован и актуален".

В правительстве уже активно обсуждается вопрос обновления инфраструктуры на фестивальной поляне. Речь идет об удобствах, душевых, детской и спортивной площадках, обновлении лестницы и облагораживании подъездных путей к площадке.

Врио министра культуры Ирина Калягина рассказала: "По поручению губернатора министерство культуры разработало программу развития единого пространства территории Мастрюковских озер. Этот проект подразумевает преобразование территории Мастрюковских озер в природный парк "Мастрюки".

Реализация проекта может быть в течение пяти лет. На данный момент разработаны концепция позиционирования и дизайн-проект фирменного стиля парка, а также проведены предпроектные исследования территории. Завершены работы по разработке графических материалов и архитектурных решений отдельных элементов инфраструктуры".

В концепцию развития положен факт того, что сама территория Мастрюковских озер является комплексным объектом. На протяжении длительного периода времени на этой территории формировался культурный и природный симбиоз. "Мастрюки" - это уникальный объект, который служит основой и формирует национальный парк "Самарская Лука".

"С давних пор место называется "Земля озер". Фестивальная поляна Мастрюковских озер служит символическим центром. Сохранив уникальную экосистему озер, дополнив событийностью, мы укрепляем симбиоз на этой территории и повышаем туристическую привлекательность региона. Предлагаем сохранить объекты, расположенные на поляне, дополнив их инклюзивными практиками, которые подсветят нашу волжскую культуру", - отметили разработчики концепции.

На фестивальной поляне много инфраструктуры уже устарело и физически, и морально. Ощущается острая нехватка новых объектов, которые не позволяют полноценно функционировать, помимо нескольких дней, когда там проходит Грушинский фестиваль.

Виктор Кудряшов подчеркнул: "Мне очень понравилась концепция, стиль интересный и аутентичный. Необходимо, прежде всего, учесть универсальность площадки. У нас два блока задач на сегодня. Во-первых, провести фестиваль уже в следующем году. Во-вторых, надо, конечно, понимать, какое количество мероприятий мы там будем проводить в дальнейшем. "iВолга", Грушинский фестиваль, "Метафест" уже есть. Для них нам точно надо реализовать первый этап - универсальный".

Реализация комплекса мероприятий на объекте в срок к Грушинскому осложняется двумя факторами: физическое время монтажа объектов составляет не более двух месяцев, потому что весной территория затоплена, а также поляна находится в особо охраняемой зоне, что накладывает свои ограничения.

Как уточнили разработчики: "Вся территория находится в особо охраняемой зоне. Из технических вопросов мы анализировали вопрос электроснабжения, подъездных путей со стороны Прибрежного. Сейчас там просто земляная дорога, которая размывается дождями. Также необходимо облагораживать склон платформы".

Глава областного правительства подчеркнул: "Необходимо поручить минтрансу для предоставления вариантов по подъездным путям: посчитать вариант асфальтирования, вариант отсыпки. К визуализации добавить элементы навигации, чтобы сделать ее более привлекательной. Пусть свои предложения даст минтранс. Также нужно продумать вариант отсыпки материалом спуска к лестнице от железнодорожной станции".

Для электроснабжения площадки имеющейся мощности мало: для проведения мероприятий привозятся дополнительно электрогенераторы.

Виктор Кудряшов дал поручение минэнерго: "Давайте на долгосрочную перспективу проработаем вопросы по электроснабжению, но только надо понимать, какая мощность действительно необходима".

"Что касается первого этапа, ремонта лестницы, - это все-таки будет ремонт существующей конструкции. Заменим покрытие, перила. Важно проверить, чтобы все было безопасно", - резюмировал в заключение Виктор Кудряшов.