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Дмитрий Азаров поздравил в Тольятти ветерана Великой Отечественной войны

ТОЛЬЯТТИ. 28 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 28 декабря, в Тольятти глава региона поздравил с наступающим Новым годом ветерана Великой Отечественной войны Николая Боровикова и пожелал крепкого здоровья.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Николай Александрович Боровиков - участник Великой Отечественной войны. В июне 1941 года ему было 14 лет, а в 1943-м Николай Боровиков ушел на фронт. На территории Польши он получил ранение, а после выписки из госпиталя освобождал с боями Чехословакию, Австрию и Германию.

"Спасибо за все, что вы сделали для нас! Сегодня нашим парням есть на кого равняться. Они сейчас мужественно выполняют боевые задачи", - отметил Дмитрий Азаров.

В прошлом году Николай Боровиков уже был награжден почетной грамотой губернатора Самарской области. Уроженец Омского региона живет в Тольятти более полувека. На протяжении 22 лет он трудился на Волжском автомобильном заводе, вышел на пенсию в 1991-м, но даже в свои годы способствовал активной работе ветеранского движения.

Николай Александрович передал пожелания самарским бойцам СВО: "Желаю, чтобы они были здоровыми и хорошо воевали. Чтобы защищали Родину, как защищали ее мы. И, конечно, только Победы!"

Ветеранов по всей Самарской области поздравляют и волонтеры Победы. Принять участие в акции "С Новым годом, ветеран!" губернатора на форуме добровольцев пригласила активист движения Мария Маркова. Сегодня волонтеры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки также поздравили Николая Александровича Боровикова с наступающим Новым Годом. Всего в канун праздника волонтеры Победы поздравят 286 наших земляков - участников Великой Отечественной войны.

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