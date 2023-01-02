В Курумоче совершил экстренную посадку борт из Ташкента

В понедельник, 2 января, в самарском аэропорту Курумоч совершил экстренную посадку самолет, следовавший из Ташкента в Москву, сообщает телеграм-канал AVIAINCIDENT.

По информации канала, в 05:46 (мск) от Казахстанского центра ОВД получена информация о больном пассажире на борту рейса UZB611 авиакомпании Uzbekistan Airways и принятом КВС решении о посадке на незапланированный аэродром Самара (Курумоч). Сигналы срочности и бедствия не подавались. Самолет благополучно приземлился в Самаре в 06:28.