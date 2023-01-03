В Тольятти почтили память бойцов, погибших в ходе спецоперации

Мероприятие прошло в парке Победы по инициативе Фонда ветеранов спецподразделений правоохранительных органов "Гвоздика". У Вечного огня собрались участники боевых действий, представители ветеранских и общественных организаций, неравнодушные жители города.
"Сегодня, как и в других городах Самарской области, мы вспоминаем наших ребят, мобилизованных на защиту мирного населения Донбасса и интересов нашей страны. К сожалению, некоторые из них погибли в результате обстрела боевиками ВСУ пункта временной дислокации в Макеевке. Известно также, что много раненых. И сегодня нам особенно нужно сплотиться и всегда помнить о ребятах, которые до последнего стояли на защите нашей Родины", — подчеркнул руководитель Фонда "Гвоздика" Сергей Резвов.
Председатель городского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Ященко, обращаясь к собравшимся, отметил: "Наши ребята, наши земляки защищают нас с вами, находясь при исполнении воинского долга и выполняя задачи специальной военной операции. В едином строю мы должны защищать интересы нашей Родины. Только в едином порыве мы достигнем тех результатов, которые поставил перед нами верховный главнокомандующий. Мы всегда будем помнить наших героев, наших братьев и сестер, находящихся на передовой. Давайте все вместе сплотимся и поможем им достичь долгожданной победы!"
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