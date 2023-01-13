В СОУНБ стартовал прием заявок на участие в конкурсе "Сестра таланта"

В Самарской областной универсальной научной библиотеке начался прием заявок на участие в юбилейном, X международном конкурсе короткого рассказа "Сестра таланта". Об этом сообщили в пресс-службе регионального минкульта.

Литературный конкурс призван открывать молодые таланты. Он проводится для начинающих авторов в возрасте от 12 до 30 лет, пишущих на русском языке и проживающих в любой точке мира.

От каждого участника принимается короткий (не более 5000 знаков) и нигде ранее не опубликованный рассказ на свободную тему. Заявки принимаются до 1 марта 2023 года, подробности участия в конкурсе можно посмотреть здесь.

Церемония награждения победителей конкурса "Сестра таланта" запланирована на 25 марта 2023 года.

А победители в возрастных группах 18–24 года, 25–30 лет получат право участия во всероссийском литературном фестивале имени Михаила Анищенко, который пройдет в Самарской области в сентябре.