В Самаре отменили открытие купели в пос. Шмидта

В Самаре не будут открывать купель при Храме во имя Архистратига Михаила на ул. Новогородская, 1, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.
Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Самаре будет работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:
- в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);
- в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул. Советской Армии, 251б);
- в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коммунистической, 1).
Купель на набережной под Полевым спуском станет единственной на открытой воде.
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