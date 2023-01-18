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Религия Общество

В Самаре отменили открытие купели в пос. Шмидта

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре не будут открывать купель при Храме во имя Архистратига Михаила на ул. Новогородская, 1, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Самаре будет работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:

  • в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);
  • в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул. Советской Армии, 251б);
  • в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коммунистической, 1).

Купель на набережной под Полевым спуском станет единственной на открытой воде.

Гид потребителя

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Ого! Вот это действительно награда по достоинству! Махлай молодец, что такое доброе дело сделал.

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Ирина, конечно, можно. Только вот он прошел три года назад.

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Мне 40 лет ..можно ли мне участвовать в этом слете?

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