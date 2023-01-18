В Самаре отменили открытие купели в пос. Шмидта

В Самаре не будут открывать купель при Храме во имя Архистратига Михаила на ул. Новогородская, 1, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Самаре будет работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:

в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);

в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул. Советской Армии, 251б);

в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коммунистической, 1).

Купель на набережной под Полевым спуском станет единственной на открытой воде.