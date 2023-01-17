Купели на Крещение: адреса в Самаре

В 2023 г. в Самаре в ночь на 19 января будут работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:
— в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);
— в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул. Советской Армии, 251б);
— в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коммунистической, 1).
Для самарцев излюбленным местом для купания на открытой воде в крещенскую ночь является городская набережная.
"Уже по сложившейся традиции купель будет организована на Полевом спуске. Муниципальные предприятия "Спецремстройзеленхоз", "Самарская Набережная", "Самарагорсвет" и "Благоустройство" совместными усилиями проводят подготовку площадки — подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения, расширяют место для купаний. Заблаговременно здесь были проведены и замеры толщины льда. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности, спуск и подъем, установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева, где горожане смогут выпить горячего чая. Около купели организовано дежурство спасателей и медиков", — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара Олег Ивахин.
Для удобства гостей и жителей Самары завтра до полуночи будет продлено время работы маршрутов, проходящих по Волжскому проспекту - №№ 61 и 261.
Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах.
"В ночь на 19 января администрациями внутригородских районов будет организовано патрулирование: необходимо пресечь попытки купания в несанкционированных купелях. Призываем всех быть осторожными, заботиться о безопасности и прислушиваться к своему самочувствию — купание при таких низких температурах, особенно в необорудованных местах, не всегда может закончиться благополучно", — добавил Олег Ивахин.
К слову, по прогнозам синоптиков в крещенскую ночь в Самаре ожидается облачная погода без осадков, а температура составит порядка -12°С.
Последние комментарии
Руководство СРПП имело бы волю и вело себя как подобает речникам, то приняли бы решение о остановке навигации с утра 7 января. За 7 и 8 января, выходные дни, лед бы на Волге окончательно встал, и уже с 9 января, с самого начала рабочей недели могла бы возобновиться навигация на "подушках". А теперь, пойдя на поводу особливо крикливых "активных" граждан, ОМики с толкачем наделали на Волге торосы, о которые начнут рваться "подушки". И теперь функционирование навигации снова станет под вопросом, а те же "активисты соц.сетей" насыпят руководству СРПП по-полной. Соответственно, теперь навигация на "подушках" будет возможна не ранее 11 января и то - с трудом. А ведь могли бы начать и с завтрашнего дня, с 9 января...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
А как туда добираться?
Да мобилизуйте их на Донбассе и всё устаканится
Можно узнать фамилии тех 129