Купели на Крещение: адреса в Самаре

В 2023 г. в Самаре в ночь на 19 января будут работать четыре купели, три из которых организованы при следующих храмах:

— в честь Сергия Радонежского (по ул. Черемшанской, 244а, к.1);

— в честь святителя Спиридона Тримифунтского (по ул. Советской Армии, 251б);

— в честь Казанской иконы Божией Матери (по ул. Коммунистической, 1).

Для самарцев излюбленным местом для купания на открытой воде в крещенскую ночь является городская набережная.

"Уже по сложившейся традиции купель будет организована на Полевом спуске. Муниципальные предприятия "Спецремстройзеленхоз", "Самарская Набережная", "Самарагорсвет" и "Благоустройство" совместными усилиями проводят подготовку площадки — подключают уличное освещение, устанавливают деревянные сходни и железные ограждения, расширяют место для купаний. Заблаговременно здесь были проведены и замеры толщины льда. Купель организована согласно всем требованиям безопасности, в частности, спуск и подъем, установлены дополнительные места для переодевания, а также пункты обогрева, где горожане смогут выпить горячего чая. Около купели организовано дежурство спасателей и медиков", — рассказал руководитель департамента городского хозяйства и экологии администрации Самара Олег Ивахин.

Для удобства гостей и жителей Самары завтра до полуночи будет продлено время работы маршрутов, проходящих по Волжскому проспекту - №№ 61 и 261.

Специалисты обращают внимание горожан на запрет купания в несанкционированных местах.

"В ночь на 19 января администрациями внутригородских районов будет организовано патрулирование: необходимо пресечь попытки купания в несанкционированных купелях. Призываем всех быть осторожными, заботиться о безопасности и прислушиваться к своему самочувствию — купание при таких низких температурах, особенно в необорудованных местах, не всегда может закончиться благополучно", — добавил Олег Ивахин.

К слову, по прогнозам синоптиков в крещенскую ночь в Самаре ожидается облачная погода без осадков, а температура составит порядка -12°С.