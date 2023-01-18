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ВТБ: в первом квартале каждый третий автокредит будет выдан по госпрограмме

САМАРА. 18 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ возобновил выдачи автокредитов в рамках государственной программы. Клиенты могут приобрести со скидкой машины, произведенные не ранее 1 декабря 2022 года, максимальной стоимостью 2 млн рублей. Дисконт от цены автомобиля в ДФО по-прежнему достигает 25%, в остальных субъектах — 20%. При покупке электромобилей скидка во всех регионах РФ теперь составляет 25% (ранее — 35%), но не более 625 тысяч рублей. По оценке ВТБ, за счет выгодных условий в первом квартале как минимум 30% продаж на рынке придется на льготные сделки.

"В 2022 году льготное кредитование оказало мощную поддержку и автомобильному рынку, позволив ему избежать более драматичного падения продаж, и клиентам, предоставляя весомую скидку на транспортные средства. В наступившем году ВТБ фиксировал повышенный спрос заемщиков по возможному продлению программы, получив по ней свыше тысячи обращений. Мы, безусловно, считаем целесообразным возобновление государственной программы. Уверены, что это решение позволит поддержать большее количество клиентов, приобретающих транспортные средства, а также укрепит положение отечественных автопроизводителей. По нашей оценке, за счет выгодных условий госпрограмма по-прежнему будет востребована населением и в первом квартале порядка 30-40% выдач на рынке придется именно на льготные сделки", — прокомментировал начальник управления "Автокредитование" ВТБ Алексей Бочарников.

Получить средства на приобретение автомобиля по госпрограмме в ВТБ могут семьи с одним и более несовершеннолетними детьми, клиенты, впервые покупающие транспортное средство, работники медицинских и образовательных организаций. Льготные условия также распространяются на автолюбителей, которые сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет (при условии, что они владели им не менее одного года). Возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ, HAVAL, а также электромобили EVOLUTE. С более подробными условиями можно ознакомиться на сайте ВТБ.

Подать заявку на автокредит с господдержкой клиенты могут в автосалонах, реализующих указанные марки. Получение средств в ВТБ возможно по двум документам без подтверждения дохода и занятости. Первоначальный взнос должен быть не менее 10% от стоимости машины. Максимальный срок кредита может достигать 84 месяцев.

ВТБ по-прежнему является одним из лидеров российского рынка автокредитования. По итогам 2022 года клиенты заключили в банке более 51 тыс. сделок на приобретение автомобилей на общую сумму 62 млрд рублей. Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ стали Москва и область (около 13 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленинградская область (6 млрд рублей), а также Республика Татарстан (3,3 млрд) и Краснодарский край (2,9 млрд).

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