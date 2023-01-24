Дмитрий Азаров поручил главам городов отработать меры по улучшению работы общественного транспорта

Губернатор Самарской области обсудил с главами крупнейших городов региона ситуацию в сфере общественного транспорта. Дмитрий Азаров отметил, что по этому направлению регулярно поступают обращения от жителей области.
"Наибольшее количество жалоб, по данным Центра управления регионом, сейчас по городскому округу Самара. К сожалению, есть сигналы и по другим муниципалитетам. Но в Самаре большего количества обращений, чем по общественным перевозкам, нет ни по одной другой сфере", - обратил внимание Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Самары Елене Лапушкиной.
Глава региона подчеркнул: чтобы справиться с проблемой, муниципальным властям необходимо предпринять серьезные усилия, в том числе, сконцентрировать финансовые ресурсы.
"По всем общественным перевозкам необходимо ваше самое пристальное внимание. Нужно погрузиться в тему досконально, разобраться, разложить ситуацию по каждому виду транспорта, по проблемам муниципальных, частных предприятий", - поставил губернатор задачу руководителям крупнейших муниципалитетов.
По поручению Дмитрия Азарова будет проведено совместное совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог региона. Кроме Самары, в ходе встречи будет рассматриваться работа общественного транспорта в Тольятти и Сызрани. Губернатор поручил главам подготовить предложения в двухнедельный срок.
"Министерство транспорта я ориентирую на помощь муниципалитетам, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Но еще раз подчеркну - помощь, а не полное финансирование за счет областного бюджета и ресурсов министерства транспорта. Видите проблему - концентрируйте усилия, концентрируйте финансовый ресурс. Задачу нужно решить в текущем году".
Последние комментарии
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Самараавтогаз переоценили свои возможности, когда решил забрать себе все городские маршруты, вытеснив частных перевозчиков с городских маршрутов. Больше всех пострадали районы пос. Управленческий и Красная Глинка. Каждый день автобусов на линии становится всё меньше. Большая текучка водителей предсказуемо.Если раньше были автостанции,где водители и кондуктора во время своего обеда могли отдохнуть, пообедать и т.д, то сейчас станции убрали, условия стали отвратительные. Самараавтогаз нужна только выручка, люди ему не интересны. Решение транспортного вопроса могут решить дополнительные частные перевозчики. Мэрия должна повернуться к пассажирам и наладить работу транспорта
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