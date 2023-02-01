Самарцы решат, нужна ли новая жилая застройка в районе 5-й просеки

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Мэрия Самары объявила о начале общественных обсуждений, который состоятся с 31 января по 21 февраля 2023 года. Один из вопросов – предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка в Октябрьском районе.