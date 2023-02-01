В Самаре с 1 февраля на двух автобусных маршрутах изменится количество рейсов

В департаменте транспорта Самары рассказали, что на маршруте № 59 ("ТЦ Колизей — Пост ГИБДД") и на маршруте № 27 ("Безымянский рынок - ул.Транзитная") изменится количество транспортных средств и число рейсов.

"С 1 февраля с целью улучшения транспортного обслуживания посёлка Зубчаниновка на маршруте № 59 вдвое увеличивается количество транспортных средств и количество рейсов", — отмечается в сообщении ведомства.





Кроме того, с 1 февраля, с целью улучшения транспортного обслуживания поселка Зубчаниновка, на маршруте №27 ("Безымянский рынок - ул.Транзитная") изменяется расписание движения.

"Теперь на маршруте будут работать четыре транспортных средства как в будни, так и в выходные", - рассказали в департаменте.

Расписание:

начало движения от Безымянского рынка - 5:35;

начало движения от ул.Транзитной - 6:15;

окончание движения от Безымянского рынка - 19:59;

окончание движения от ул.Транзитной - 20:39.

Интервал движения в часы-пик составит 17 минут, а в межпиковое время - 34 минуты.