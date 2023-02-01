Самарская область попала в пятерку регионов, абоненты которых стабильно помогают людям в сложной жизненной ситуации

Самарская область попала в топ-5 регионов, абоненты которых стабильно помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.
Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и выяснили, что два года подряд количество благотворителей среди самарцев не меняется: 3% абонентов оператора переводят деньги на благотворительность — это значит, что из каждой тысячи пользователей 30 регулярно отправляют СМС-сообщения с разной суммой пожертвования.
Чаще всего жители Самарской области жертвуют деньги на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.
Традиции благотворительности также сильны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях.
Последние комментарии
здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???
Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???
ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...
Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.
Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.