Самарская область попала в пятерку регионов, абоненты которых стабильно помогают людям в сложной жизненной ситуации

Самарская область попала в топ-5 регионов, абоненты которых стабильно помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и выяснили, что два года подряд количество благотворителей среди самарцев не меняется: 3% абонентов оператора переводят деньги на благотворительность — это значит, что из каждой тысячи пользователей 30 регулярно отправляют СМС-сообщения с разной суммой пожертвования.

Чаще всего жители Самарской области жертвуют деньги на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Традиции благотворительности также сильны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях.