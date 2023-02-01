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Самарская область попала в пятерку регионов, абоненты которых стабильно помогают людям в сложной жизненной ситуации Самарцы увеличивают скорость интернета На чем продолжают экономить россияне в первой половине 2022 года Максим Токаренко (МегаФон): Мы активно работаем над увеличением скорости передачи данных Tele2 улучшила качество связи в шести районах Самарской области

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Самарская область попала в пятерку регионов, абоненты которых стабильно помогают людям в сложной жизненной ситуации

САМАРА. 1 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область попала в топ-5 регионов, абоненты которых стабильно помогают людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

Специалисты МегаФона проанализировали обезличенные данные и выяснили, что два года подряд количество благотворителей среди самарцев не меняется: 3% абонентов оператора переводят деньги на благотворительность — это значит, что из каждой тысячи пользователей 30 регулярно отправляют СМС-сообщения с разной суммой пожертвования.

Чаще всего жители Самарской области жертвуют деньги на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями.

Традиции благотворительности также сильны в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областях.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юлия Шевченко 25 сентября 2016 17:02 Поволжский филиал "МегаФона" возглавил Владимир Карпушкин

здравствуйте,я уроженка города Балаково.У нас постоянно с мая месяца пропадает по месяцам связь и интернет Мегафон.Звоним к операторам и нам предлагают купить усилитель сигнала.У нас даже во дворе нет связи,а чтобы позвонить из дома приходится подходить к окну чтобы поймать антенну.Дозваниваются тоже до нас только с третьего раза.Как нам быть???

Мари Кюри 17 июня 2015 16:19 Суд оштрафовал СМАРТС на 100 млн руб., основываясь на данных из Wikipedia

Наши суды никогда наверное не перестанут удивлять! У нас в государстве что, других источников оценки финансового положения компании кроме интернет – энциклопедии уже не осталось???

Артем stroysamaru 19 ноября 2014 10:18 ФАС разрешила "ВымпелКому" купить две дочерние компании СМАРТСа

ну вот и развалили одного из крупнейших региональных операторов...

Thought Mind 01 августа 2014 19:16 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество футбола, такие и расценки по рекламе.

Антон Чехов 31 июля 2014 20:10 "Крылья Советов" пытаются отсудить у СМАРТСа 12 млн руб. за рекламу

Какое качество связи, такие и услуги по её рекламе.

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