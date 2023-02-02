Прокуратура: на самарских судах на воздушной подушке не было документов о безопасности

Куйбышевская транспортная прокуратура обнаружила нарушения требований безопасности и эксплуатации водного транспорта при проверке судов на воздушной подушке, перевозящих пассажиров через Волгу.

На судах не было обязательных документов, в том числе свидетельств, подтверждающих безопасность, годность к плаванию и допустимость перевозки пассажиров.

При этом сами суда соответствуют всем нормам, и документы на них есть, просто хранятся в офисах судовладельцев, что является нарушением.