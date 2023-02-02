Тольяттиазот провел День донора

В ПАО "Тольяттиазот" прошел День донора, в котором приняли участие 70 сотрудников предприятия. Акция прошла при поддержке Областной клинической станции переливания крови (ОКСПК), выездная бригада которой несколько раз в год посещает заводскую медсанчасть.

В настоящее время Самарская ОКСПК — это ведущее учреждение службы крови России. Она оснащена высокотехнологичным оборудованием, позволяющим обеспечивать лечебно-профилактические учреждения области качественными компонентами крови, отвечающими международным стандартам качества.

Ежегодно ряды доноров крови пополняются сотрудниками ПАО "ТОАЗ". Для каждого из них это осознанный шаг и личное участие в спасении жизней людей. Начиная с 2019 года сотрудники Тольяттиазота совершили 720 донаций. В общей сложности это более 320 литров крови. Добровольная сдача крови в медсанчасти предприятия была приостановлена лишь раз — в 2020 году из-за карантинных мер.

В этом году в акции приняли участие не только доноры со стажем — 15 тоазовцев сдали кровь впервые.

"Человек сдает кровь добровольно и безвозмездно, понимая, что дарит кому-то надежду на выздоровление, а, возможно, и на жизнь. Донорскую кровь используют для прямого переливания, приготовления медпрепаратов и научных исследований. Сотрудники Тольяттиазот — особенные люди. Их стремление к участию в благом деле говорит об их чуткости и высокой социальной ответственности. Спасибо, химики!" — прокомментировал Геннадий Безруков.