"Монолитстрой" сорвал ремонт в самарском наркодиспансере и угодил в "черный список"

В УФАС поступило обращение от ГБУЗ "Самарский областной наркологический диспансер" с просьбой внести ООО "Монолитстрой" в реестр недобросовестных поставщиков, передает пресс-служба антимонопольного ведомства. Компания сорвала сроки ремонта коридора в наркодиспансере.

В конце октября 2022 года между ГБУЗ "СОКНД" и ООО "Монолитстрой" был заключен контракт на текущий ремонт коридора в учреждении. Компания должна была выполнить работы до 15 декабря 2022 года, но проигнорировала сроки и даже не приступила к обязательствам. Заказчик решил разорвать контракт в одностороннем порядке и пожаловался в ФАС.

"Учитывая вышеизложенное, руководствуясь ст. 104 Закона о контрактной системе, Самарское УФАС России включило сведения об ООО "Монолитстрой" в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года", — отмечается в сообщении.