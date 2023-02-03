В центре Самары водитель Fiat сбил ребенка

В четверг, 2 февраля, в Самарском районе Самары произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 20:50 41-летний водитель Fiat на пересечении улиц Самарской и Ленинградской поворачивал направо и сбил девятилетнюю девочку, которая шла с матерью по пешеходному переходу.

Ребенка доставили в больницу, но госпитализация не потребовалась.