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Общество

В феврале и марте изменится расписание электричек в регионе

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с ремонтными работами в Самарской области изменится расписание электричек.

На перегоне Безенчук — Мыльная 13,14,27,28 февраля и 6,7,20,21 марта вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участке Самара — Сызрань.

13,27, февраля, 6,20 марта 

поезд № 6571/7573 Мирная (отпр.18.54) — Сызрань (приб.22.05) устанавливается сообщением Мирная (отпр.18.54) — Звезда (приб.20.20) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.

Поезд № 7565 Мирная (отпр.14.16) — Сызрань-1 (приб.17.11) устанавливается сообщением Мирная (отпр.14.16) — Звезда (приб.15.41) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.

Поезд № 7558 Сызрань-1 (отпр.15.07) — Мирная (приб.18.00) устанавливается сообщением Звезда (отпр.16.34) — Мирная (приб.18.00) на участке Звезда — Сызрань-1 отменяется.

Поезд № 6539 Мирная (отпр.18.01) — Новокуйбышевская (приб.18.53) на участке Самара — Новокуйбышевская проследует по измененному расписанию Мирная (отпр.18.01 — Самара (18.26-18.43)–Новокуйбышевская (приб.19.09).

14,28 февраля, 7,21 марта поезд № 7572 Сызрань-1 (отпр. 4.47) — Самара (приб. 7.14) на участке Сызрань — Звезда проследует по измененному расписанию Сызрань-1 (отпр. 4.27) — Звезда (5.53- 6.14) — Самара (приб. 7.14).

Поезд № 7551 Безенчук (отпр.6.12) –Сызрань-1 (приб.7.28) проследует по измененному расписанию Безенчук (отпр.6.50) — Обшаровка (7.22-7.55) — Сызрань-1 (приб.8.39).

Поезд № 7570 Сызрань-1 (отпр. 5.57) –Мирная (приб. 8.51) устанавливается сообщением Звезда (отпр. 7.24) — Мирная (приб. 8.51) на участке Сызрань-1 — Звезда отменяется.

Поезд № 7557 Мирная (отпр. 8.54) –Сызрань-1 (приб. 11.49) устанавливается сообщением Мирная (отпр. 8.54) — Звезда (приб.10.20) на участке Звезда -Сызрань-1 отменяется.

Поезд № 7552 Сызрань-1 (отпр. 9.33) –Мирная (приб.12.27) устанавливается сообщением Звезда (отпр.11.00) — Мирная (приб.12.27). 

13,14,27,28 февраля, 6,7,20,21 марта вносятся изменения в расписание движения пригородных поездов на участках Самара — Жигулевское Море — Тольятти и Жигулевское Море — Жигулевск.

13, 27 февраля, 6, 20 марта отменяются электропоезда "Ласточка":

 1. № 7120/7119 Самара (отпр.14.00) — Тольятти (приб.15.57)

2. № 7118/7117 Тольятти (отпр.10.31) — Самара (приб.12.27)

3. № 7128/7127 Самара (отпр.20.15) — Тольятти (приб.22.10)

4. № 7130/7129 с Тольятти (отпр.20.11) — Самара (приб.22.06)

Отменяются пригородные поезда:

1. № 6322/6321 Самара (отпр.13.05) — Курумоч (приб.14.31)

2. № 6308/6307 Курумоч (отпр.15.33) — Самара (приб.16.01)

3. № 6316/6315 Курумоч (отпр.18.22) — Самара (приб.19.49)

4. № 7381 Жигулевское Море (отпр.21.50) — Жигулевск (приб.22.06)

 

Поезд № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.36) — Жигулевск (приб.15.52) проследует по измененному расписанию: 

Жигулевское Море отпр.16.15

Могутовая 16.26,5-16.27,5

Жигулевск приб.16.31


14, 28 февраля, 7, 21 марта отменяются электропоезда "Ласточка":

1. № 7112/7111 сообщением Самара (отпр.08.12) — Тольятти (приб.10.11)

2. № 7118/7117 сообщением Тольятти (отпр.10.31) — Самара (приб.12.27)

Отменяется пригородный поезд:

№ 6328/6327 сообщением Царевщина (отпр.06.23) — Самара (приб.07.27)

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