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Общество

Ушла из жизни самарская журналистка Ольга Гальчинская

САМАРА. 4 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 4 февраля, в 43 года ушла из жизни наша коллега, самарская журналистка Ольга Гальчинская. Ольга работала политическим обозревателем в ведущих общественно-политических изданиях Самарской области - газете "Волжская коммуна", информационном портале "Волга Ньюс", журнале "Дело" и других СМИ.

Портал Волга Ньюс приносит глубокие соболезнования детям, мужу, родным и близким Ольги.

Друзья и коллеги навсегда запомнят ее как ответственного надежного профессионала, журналиста, которому можно доверить задачу любой сложности. Ольга была человеком, на которого всегда можно положиться, хорошим другом и заботливой мамой.

Прощание с Ольгой Гальчинской состоится в понедельник, 6 февраля, в 10:30 по адресу: Самара, ул. Физкультурная, д. 96. кв. 60.

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